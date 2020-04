Jenčík je rád, že titul Bystrici odobrali. V Poľsku bol so sezónou spokojný

Páčila sa mu hra Košičanov v základnej časti.

7. apr 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Odchovanec HC Košice Richard Jenčík strávil uplynulú sezónu v drese poľského klubu Podhale Nowy Targ.

V základnej časti mal 35-ročný útočník bilanciu bod na zápas, keď v 45 stretnutiach nastrieľal 21 gólov a pridal 24 asistencií.

Jeho tímu tesne ušiel postup do semifinále, keď v úvodnom kole play-off nestačil na Katovice, ktorým podľahol 2:4 na zápasy.

Udelenie titulu po predčasne ukončenej sezóne tímu Tychy sa mu nepozdávalo, rovnako ako pôvodný verdikt s vyhlásením Banskej Bystrice za majstra.

Päťnásobný šampión Slovenska sa pokračovaniu u našich západných susedov nebráni, hoci kvôli aktuálnej situácii s pandémiou koronavírusu si zatiaľ na informácie o budúcej sezóne musí počkať.

Cítil dôveru od trénerov

Po individuálnej aj tímovej stránke bol s minulou sezónou košický rodák spokojný.

„Myslím si, že to celkom ušlo. Pred sezónou sme mali cieľ skončiť po základnej časti do šiesteho miesta. Nám sa podarilo menšie prekvapenie, keďže sme napokon obsadili tretiu priečku. Bodovo sa mi darilo pomáhať mužstvu a akurát škoda, že play-off nám úplne nevyšlo. Bolo to tak 50 na 50 s Katovicami. Zlomilo sa to na jednom zápase v prospech nášho súpera,“ povedal Richard Jenčík.

V Nowom Targu si užíval veľkú dôveru trénerov, keď nastupoval v elitnom útoku a často chodil na ľad v kľúčových momentoch zápasov.

„Dá sa povedať, že som hral všetko, od oslabení, cez presilovky až po dôležité momenty. Skoro celú sezónu som hral v prvom útoku. Cítil som, že tréneri mi veria a o to ľahšie sa mi hralo,“ skonštatoval Jenčík.

Páčil sa mu hokej, aký predvádzali Košice

V Poľsku sa po odohratí štvrťfinále súťaž kvôli koronavírusu prerušila a vedenie ligy určilo majstra, ktorým sa stal víťaz základnej časti Tychy.

Na Slovensku bola situácia podobná, keď bol najskôr titul udelený Banskej Bystrici, no o pár dní neskôr im ho odobrali.