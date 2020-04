Košické reštaurácie hovoria o krachu. Niektoré už skončili

Dali sa dokopy, už týždeň varia a nosia jedlo zdravotníkom.

8. apr 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Majitelia košických reštaurácií hovoria, že niektoré už skončili a časť zrejme skončí po kríze.

Reštaurácie, ktoré mali už v minulosti donáškovú službu, pokračujú ďalej so sprísnenými hygienickými požiadavkami. Časť podnikov otvorila osobný odber a tiež donášku.

Majitelia sa však zhodujú v tom, že kríza zlikviduje mnohé z prevádzok.

Ku gastru sa nevrátia

Službám v gastronómii mnohí z nich zasvätili celý život.

„Boli sme si vedomí podnikateľského rizika, ktoré znášame dennodenne, mali sme vytvorené rezervy, ale nikto z nás nečakal takúto obrovskú celospoločenskú krízu, na ktorú sa pripraviť nedalo. Žiaľ, ani opatrenia súčasnej vlády neboli dostatočné na to, aby to všetky reštaurácie prežili a aby sa vyhli ukončovaniu pracovných pomerov so zamestnancami,“ hovorí predseda komory reštaurácií Peter Škripko, ktorý prevádzkuje dva známe podniky v centre Košíc.

Vláde poslali návrh opatrení, ktoré by mali udržať aspoň časť zamestnancov.