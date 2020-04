Cenu pre najlepšieho trénera si Jankovič váži. Doma si už stihol aj vymaľovať

Sezónu v Lučenci hodnotí košický rodák pozitívne.

8. apr 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Trénerovi basketbalistov Lučenca Petrovi Jankovičovi sa dostalo veľkej pocty, keď ho ako nováčika v extralige mužov vyhlásili za najlepšieho trénera sezóny.

Košický rodák začal svoju misiu v Lučenci pred štartom súťažného ročníka 2019/20 a z mužstva, ktoré bolo rok pred tým na poslednom mieste, spravil čierneho koňa súťaže.

V prípade, že by sa hralo play-off, boli by lučeneckí basketbalisti ašpirantom na zisk medaily.

Čo sa však nepodarilo tento rok, môže vyjsť v ďalšej sezóne.

Na tú sa už pomaly Jankovič, ktorý má s klubom zmluvu ešte na dva roky, začal pripravovať, hoci jej štart je v momentálnej situácii otázny.

Z fackovacieho panáka spravil obávaného súpera

Lučenec mal po predčasnom konci sezóny bilanciu 15 výhier a 13 prehier. V tabuľke sa pohyboval v najlepšej štvorke.

„Je to pre nás škoda, že sme museli odísť od dobre začatej práce a nemohli sme to dotiahnuť do konca. Situácia ale bola taká, aká bola. Rozhodnutie samozrejme akceptujem, prvoradé je vždy zdravie, či už hráčov, alebo všetkých ľudí zainteresovaných do diania okolo basketbalu,“ povedal Peter Jankovič, ktorý sezónu hodnotí pozitívne.

„Dostali sme sa do finále Slovenského pohára, celú sezónu sme sa držali v hornej časti tabuľky a dokázali sme doma dvakrát poraziť Inter Bratislava. Dôležité bolo, že sme dostali divákov späť do haly, ktorí chodili v hojnom počte. Niekoľkokrát sme mali dokonca vypredané, takže to sú pre mňa najväčšie úspechy sezóny.“

Ešte vlani sa Lučenec v lige trápil na chvoste tabuľky. Po príchode Jankoviča a doplnení kádra sa z tímu stal obávaný súper.