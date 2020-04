Vodičom tiekli nervy. Pätnásťminútová cesta trvala tri hodiny

Myslavu rozdelila polícia.

8. apr 2020 o 15:07 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Stredajšie ranné kontroly na vjazde a výjazde z a do Košíc dali vodičom poriadne zabrať. Do práce, či k lekárom nemeškal len málokto.

Na výjazde z košickej mestskej časti Barca v smere na Seňu, kontrolovalo prechádzajúce autá do desať policajtov a vojakov.

Zhodli sa, že ráno to aj tam bolo náročné, no dopoludnia premávka zredla a ďalší nápor očakávali až popoludní.

Kontrolovali posádku každého jedného osobného auta, bez kontroly mohli prechádzať kamióny a autá so zásobovaním.

Z pätnásť minút tri hodiny

Nepomerne horšia situácia vládla pred desiatou dopoludnia na kontrolnom bode pri výjazde zo Šace.

Hliadka stála za križovatkou, čo bolo dôvodom permanentne sa tvoriacej kolóny.

Buď autá zablokovala červená na semafore alebo kontrola. V opačnom smere, do Šace, sa ráno potreboval dostať Tibor Kórintuš aj jeho priateľka.

Kým on to ešte zvládol v poriadku, ona už do práce meškala.

