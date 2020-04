Motivácia športovcov padne na nulu, vraví Dana Velďáková

Niektorí možno vynechajú aj celú sezónu.

9. apr 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Rozhodnutie Svetovej atletiky (WA) zmraziť svetové rebríčky a zastaviť možnosť plniť limity na budúcoročné olympijské hry v Tokiu do 30. novembra prinieslo búrku nevôle z radov reprezentantov.

Viacerým slovenským športovcom to výrazne skomplikovalo šance prebojovať sa na vrcholné podujatie, ktoré sa malo v pôvodnom termíne konať v tomto roku od 24. júla do 9. augusta.

Z dôvodu pandémie koronavírusu sa OH presunuli takmer na deň presne o rok neskôr.

Bývalá vynikajúca trojskokanka Dana Velďáková, ktorá sa po skončení kariéry venuje trénovaniu mládeže v klube Atletika Košice vraví, že športovci môžu na určitý čas prísť o motiváciu a zároveň to môže mať dopad na ich psychiku.

Skončili v pravý čas

Spolu so sestrou Jankou ukončili kariéru len minulý rok. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v atletike sú rady, že sa tak rozhodli.

„V prvom rade nám prišlo strašne ľúto všetkých športovcov, ktorí sa na olympiádu chystali a povedali sme si, že sme skončili naozaj v pravý čas. Keby sme mali drieť a trénovať celú zimu a zrazu by prišlo takéto rozhodnutie, ani by sme nemali chuť na letnú atletickú sezónu. Na jednej strane to rozhodnutie chápem, keďže kvôli koronavírusu bude vôbec problém zúčastniť sa nejakých pretekov, ale bude to ťažké na psychiku športovcov,“ povedala Dana Velďáková.