Na Jazere zavreli populárny areál. Starostka: Museli sme

Mestská polícia kontroluje aj rekreačné lokality.

9. apr 2020 o 14:59 Judita Čermáková, Peter Jabrik

KOŠICE. Radikálne obmedzenie pohybu obyvateľov, zavedené vládou od stredy do pondelkovej polnoci, zasiahlo aj populárny rekreačný areál Pláž v košickej mestskej časti sídlisko Nad jazerom.

Jazerčanka: Načo to zamkli? To ohradia aj parky?

Obyvateľke Tamare sa tento krok nepozdáva, keďže výnimkou z obmedzenia pohybu je aj možnosť pobytu v prírode v rámci okresu počas veľkonočných sviatkov.

„Dodržiavam všetky obmedzenia, ktoré sa na mňa vzťahujú z dôvodu prípadného nakazenia sa koronavírusom, dokonca nechodím ani nakupovať do obchodu a objednávam si nákup. Vždy ráno sa však idem prejsť asi na pol hodiny do polovice okolo jazera, teda do tej časti oproti panelákom. Doteraz som to považovala za pobyt v prírode, je tam veľký priestor na prechádzku bez toho , aby sa tam stretlo blízko seba viac ľudí, určite menej a menej blízko seba ako v obchodoch. A teraz je to tam zavreté na zámok do 13. apríla,“ obrátila sa na Korzár.

Nahnevalo ju to. Pýta sa, či bude lepšie, keď si sadne na električku alebo autobus a dostane sa nejako na Furču alebo do inej časti Košíc, ako byť v okolí svojho bydliska.

