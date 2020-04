Antl: Nie som typ človeka, ktorý by dokázal pracovať každý deň

Rád šoféruje, vedel by si seba predstaviť ako kuriéra.

12. apr 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanári Košice Crows mali na začiatku sezóny káder, ktorý mohol pomýšľať na účasť vo finále Slovnaft Handball Extraligy.

Základnú časť ukončili košickí hádzanári na treťom mieste.

Po odchodoch Patrika Hruščáka, Tomáša Urbana, Derviša Birdahiča či Erika Ľocha sa sila mužstva výrazne okresala.

Aj napriek tomu ale v nadstavbe dokázali Košičania víťaziť a v play-off by patrili k ašpirantom na medailu.

Ako hodnotí predčasne skončenú sezónu, o plánoch do budúcnosti ale aj o veľkonočných sviatkoch sme sa rozprávali s košickým trénerom Radoslavom Antlom.

Sezóna sa pre pandémiu koronavírusu skončila predčasne. Ako ju hodnotíte z pohľadu výsledkov a predvedeného herného prejavu mužstva?

„Herne sme mali určite na viac, pretože neustále sme sa mohli zlepšovať. Čo sa týka výsledkov, hodnotím ju veľmi pozitívne. Boli sme nováčik v extralige a ako jediní sme neprehrali na domácej pôde a nestratili sme ani bod. Z toho vyplýva, že sme si na konci zaslúžili získať medailu. Mrzí to o to viac, že niektorí chlapci možno s hádzanou skončia a mohli sa rozlúčiť minimálne s bronzovou medailou na krku. Samozrejme je mi to ľúto aj kvôli fanúšikom, ktorí prišli o play-off zápasy. Tie mali byť vrcholom celej sezóny.“

Ktorý moment v sezóne považujete za najpamätnejší?

„Jednoznačne domáce víťazstvo nad Tatranom Prešov. Prišli k nám v plnom zložení, nechýbali im ich najväčšie hviezdy, takže o to viac si to víťazstvo ceníme. Budeme na to ešte minimálne dva-tri roky spomínať.“

Malo mužstvo kvalitu a silu po odchode viacerých opôr – Hruščák, Urban, Birdahič či Ľoch, aby na medailu dosiahlo?

„Reálne treba povedať, že Tatran by s najväčšou pravdepodobnosťou získal majstrovský titul, keďže mal najlepšie mužstvo a najširší káder. Pred tým ako od nás odišli spomínaní hráči sme si verili aj na Považskú Bystricu. Prehrali sme u nich smolne o jeden gól, ale v play-off by sme ich mohli poraziť. Vzhľadom na oslabenie kádra sme si ale povedali, že by nám stačila aj bronzová medaila. Chlapcov by som však chcel veľmi pochváliť, pretože aj po odchode hráčov európskych kvalít sme doma dokázali poraziť Nové Zámky či Hlohovec a vonku sme zdolali Šaľu. Stále sme mali v kádri skúsených hráčov, ktorí vedeli v kritických situáciách zabrať a nájsť správne riešenia.“

Vedeli by ste si predstaviť dohrávanie sezóny bez divákov na tribúnach?