Ovplyvnil súčasnú tvár Košíc. Zomrel známy architekt Štefan Pacák

KOŠICE. Architekt Štefan Pacák (1959) zomrel v pondelok 13. apríla 2020 po dlhších zdravotných komplikáciách, s ktorými bojoval od konca minulého roka.

Bol jednou z najvýznamnejších osobností košickej architektúry, výrazne ovplyvnil terajšiu podobu mesta.

S jeho prácou sa denne stretávajú tisícky obyvateľov, keď prechádzajú okolo Steel Arény, oproti stojacemu biznis centru Tri veže či presklenej Tatrabanky.

Poznatky odovzdával študentom

Jeho nápady sa zhmotnili v rekonštrukcii Železničnej nemocnice s poliklinikou, penziónu Zlatý Dukát, penziónu Pri radnici a mnohých ďalších súkromných i verejných objektov.

Stál aj za návrhom na vytvorenie podzemných výstavných priestorov pod nádvorím Východoslovenskej galérie, ktoré vznikli v súvislosti s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013.

Štefan Pacák študoval architektúru na pražskej Fakulte architektúry ČVUT a tamojšej Akadémii výtvarných umení.

Pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity Košice.

Jeho prvou veľkou realizáciou bola košická prvá Ázijská reštaurácia, terajšie Rokoko.

Realizoval ju počas vojenčiny v Čechách.

„Kreslil som po nociach. Potom som sa obliekol do civilu, a išiel som na stanicu. Tam som to dal sprievodcovi, ktorý výkresy doviezol do Košíc, kde sa podľa nich ázijská stavala," spomínal v roku 2007 pre Korzár.

Ako študent robil napríklad aj zlaté fontány pre arabských šejkov.

Spolupracoval aj na múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Jeho práce vynikali

Kvôli projektu Steel Arény precestoval európske, kanadské a americké štadióny, pretože u nás sa podobné polyfunkčné haly ešte nestavali. Jeho tím pracoval na projekte s prestávkami 15 rokov.

Vážnym dôvodom pre zmenu projektu bol teroristický útok na Newyorské dvojičky, lebo 11. september 2001 zmenil bezpečnostné normy verejných stavieb na celom svete.

Pred atakom teroristov sa vchody a východy bežne situovali po všetkých stranách štadiónov. V súčasnosti je vstupov menej a sú umiestnené v prednom čele haly.



Za budovu Tatra banky na Štúrovej ulici získal hlavnú cenu v súťaži Stavba roka 2000.

Sklenená architektúra neruší celkový kolorit frekventovanej ulice. Podľa projektu malo byť pred budovou banky vysadené množstvo zelene, to sa však nezrealizovalo.

Volanie po estetike a krásne

Okrem iných sa podieľal aj na kontroverznej stavbe v Mestskom parku 1, kde aj býval spolu s bývalým predsedom Pavlom Paškom (Smer), ktorý zomrel pred dvoma rokmi.

V roku 2017 získal Cenu primátora mesta Košice za jedinečné architektonické dielo, ktoré výrazne ovplyvnilo tvár mesta a život jeho obyvateľov.

„Žijeme v priestore, kde sa normálna architektúra desiatky rokov nerobila. Takže ja nič nezazlievam ľudom, ktorí sa ku slušnej architektúre nevedia dostať. Estetika a krásno nikoho nezaujíma, a potom to tak vyzerá. Pri stavbe veľa závisí od investora, ten by mal byť kultivovaný. Nekultivovaný investor môže spôsobiť to, že okolo nás sú postavené hrôzy a nie architektúry,“ povedal architekt, ktorého extravagantné stavby sú známe aj v zahraničí.

