Má príznaky koronavírusu. Nemá auto, týždne sa nedokázala dostať na testy

Poradili nám dopravnú zdravotnú službu.

15. apr 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Hoci by sa dalo očakávať, že čím viac sa na Slovensku bude testovať na nový koronavírus, tým menej problémov sa s tým bude spájať, opak je pravdou.

Kým doteraz sa na testy mali problém dostať ľudia bez cestovateľskej anamnézy, čo vyriešila šiesta aktualizácia Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky z 30. marca, teraz nastal nový problém.

Košičan Gabriel má chorú manželku, symptómy jej choroby spadajú pod príznaky ochorenia Covid-19.

Kým pred dvoma týždňami by ju nikto neotestoval, lebo nemá cestovateľskú anamnézu, teraz ju nikto neotestuje, lebo rodina nemá auto a nemá sa ako na testy dostaviť.

Domov jej výtery zdravotníci prísť urobiť nemôžu, pretože podľa RÚVZ nemajú dostatok ochranných odevov.

„Máme si požičať auto alebo poprosiť niekoho, kto by nás odviezol, čo by mohlo znamenať, že ho v lepšom prípade len zavrieme do nútenej karantény, v horšom ho nakazíme,“ komentuje Košičan Gabriel radu, ktorú dostal od epidemiológov na košickom RÚVZ.

Príznaky

Skontaktoval sa s nimi po porade s obvodnou lekárkou, ktorá manželom odporúčala absolvovať testy.

„Najprv sme si mysleli, že je to nejaká bežná choroba, ale potom začala mať manželka príznaky, ktoré sa opisujú pri koronavíruse,“ hovorí.

„Viac ako týždeň bojovala s vysokými horúčkami. Po tom, čo ustúpili, sa jej vrátila bolesť hlavy, ktorou trpela aj prvé dva dni choroby, trápi ju kašeľ, úplne stratila čuch a chuť,“ vymenúva Košičan.

On sám žiadne príznaky nemá, spomína len zvýšenú únavu.

Keď sa stav manželky nelepšil, zavolal Gabriel na RÚVZ.