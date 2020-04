Mama troch dcér: Je na nás, ako pojmeme čas so svojimi deťmi

Alžbetka Filipová o aktivitách, ktoré učia, zabávajú a tvoria lepšie vzťahy.

18. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Škôlky a školy zavreli svoje brány z bezpečnostných dôvodov už pred mesiacom, a tak sa mnohí rodičia ocitli so svojimi ratolesťami doma. Či už pracujú z domu alebo sa starajú o hladký chod domácnosti, každý deň čelia výzve, aby využili čas s deťmi naplno a navyše ich zaujali zmysluplnou aktivitou, ktorá ich nielen zabaví, ale aj niečo nové naučí.

ALŽBETKA FILIPOVÁ sa popri starostlivosti o tri malé dcéry venuje aj získavaniu poznatkov o pedagogike detí, a to, čo sa dočíta, rada aplikuje aj v praxi. Jej dom je plný jednoduchých aktivít, ktorými svoje princezné vedie k tomu, aby sa nielen zahrali, ale aj lepšie spoznali seba aj svet navôkol. Podľa nej na to často netreba veľa času, ani špeciálne materiály. Dôležité však je všímať si deti, pretože často samy ukážu, čo ich práve zaujíma a čo potrebujú.

Vo svojom voľnom čase rada študuješ všetko možné o pedagogike detí, hoci to nie je odbor, ktorý si študovala. Kedy si sa o to začala zaujímať a čo ťa k tomu viedlo?

- Keď sa nám narodilo naše prvé dieťa, Terezka, pochopili sme, že mnohé rady od okolia sú nám cudzie. Bolo pre nás dôležité mať ju pri sebe, spať s ňou, mať ju na sebe uviazanú, učili sme sa ju čítať. Cez problémy, ktorými sme prechádzali, sa nám len potvrdzovalo, že ak niečo nesedí, je to preto, že niečo nebolo prirodzené. Začali sme si všímať naše inštinktívne kroky a časom sme zistili, že niekto to cíti tak isto, že existuje niečo, čo sa volá vzťahová výchova. Neskôr som sa dostala k montessori pedagogike. Pri nej som si uvedomila, že dieťa chodilo denne okolo nejakých vecí, až prišiel deň, kedy ho tá vec zaujala a ostalo v úžase. Pokojne si dajme príklad, že ho zaujala napr. škára medzi stolíkom a gaučom a to, že sa tam dajú vhadzovať veci. Vďaka montessori prístupu som chápala, v akom senzitívnom období sa dieťa nachádza a čo mu namiesto vhadzovania vecí za gauč viem ponúknuť. Namiesto skritizovania: toto sa nerobí, som vedela ponúknuť alternatívu.

Pred pár dňami dcérka počas prechádzky s radosťou vykríkla!: ,Mami! Oblak sa začína na O, a to sa píše takto!’ A do vzduchu nakreslila velikánske O. Jasné senzitívne obdobie. Chcela som sa do toho zahĺbiť viac. Ja sama som cítila hlad po týchto vedomostiach a túžbu naplno ich žiť. A, tak som si spravila montessori kurzy. Knihy som mala načítané, blogy presurfované, no chcela som si to zažiť na vlastnej koži a pochopiť to ako celok.

Takýmto prístupom som objavila aj budovanie vzťahu s Bohom, čo je pre našu rodinu nosné. Ide vlastne tiež o montessori prístup, o skutočnú a hlbokú formáciu detí, ktorá reaguje na tichú túžbu detskej duše v každom veku - Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám. A keďže v tom čase sa kurzy Katechézy Dobrého pastiera na východe ešte nerobili, tak sme si pozvali lektorky a zorganizovali ich.

Taktiež som cítila potrebu spoznať hlbšie emócie a aj to, ako funguje a vyvíja sa detský mozog. Tak toto sú oblasti, ktoré našu rodinu charakterizujú, a ktoré sú začlenené do našej výchovy.

Spomenula si pojem senzitívne obdobie. O čo presne ide?

- Je to obdobie, kedy má dieťa priam mimoriadnu schopnosť osvojiť si určité vedomosti, činnosti alebo zručnosti. V dieťati v tomto období je akoby nahromadená energia, ktorá je určená práve na naučenie sa tej konkrétnej veci a vyhľadáva podnety, ktoré mu to pomôžu uspokojiť. Táto potreba zaniká získaním danej zručnosti, vedomosti alebo schopnosti. Mimo tohto senzitívneho obdobia sa síce dieťa tieto veci väčšinou naučiť vie, ale je to s vynaložením väčšej námahy.

U teba teda pri štúdiu pedagogiky nejde len o záujem o tematiku. To, čo sa dozvieš, sa snažíš pretaviť aj do každodenného života. Ako toto zavádzanie pedagogických metód vyzerá v praxi?

- Všetko, čo sme prijali za správne, sme začlenili do nášho života. Vyzerá to tak, že si všímame naše deti, a keď niečo robia, premýšľame, čo je za tým, čo práve potrebujú spoznávať. Snažíme sa im vytvoriť priestor, v ktorom môžu rásť a rozvíjať sa. Pre mňa je tiež veľmi dôležitá podpora ich kreativity, a tak sa snažím aj ja sama mnohé veci nekopírovať, ale tvoriť. Všetky nové poznatky sú korením života našej rodiny. Korenie sa stáva súčasťou jedla. Nedá sa z jedla vybrať a na ďalší deň znova použiť. Takže v praxi je to naša vlastná Filipovská polievka.

Veľa z hier či aktivít, ktorým sa tvoje deti venujú, im vymýšľaš a tvoríš sama. Odkiaľ čerpáš nápady?