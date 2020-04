Košice pred sto rokmi: Z Mlynského náhonu bolo smetisko, ľudia sa báli epidémie

Čo písali noviny kedysi.

19. apr 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Odpad sypú do Mlynského náhonu

Obyvateľstvo už niekoľko dní márne čaká na smetiarske vozy, tie nie a nie prísť. Bohužiaľ táto situácia sa v najbližších dňoch nezmení, keďže kone sú zapriahnuté na poliach k orbe. Košičanom sa medzitým hromadí domáci odpad, ktorý sú nútení sypať rovno na ulicu. Nie je to však všade také jednoduché. Na mnohých uliciach človeka ľahko spozorujú susedia, či iní neprajníci a tak, aby predišiel prípadnej pokute, smeti sa nosí rovno do vôd Mlynského náhonu. Navštevujú ho celé skupiny rodín, ktoré sa menia na príležitostných smetiarov. Koryto náhonu sa rýchlo plní a na viacerých miestach dokonca vznikajú nové ostrovčeky z nanosených odpadkov. Stačilo by len spustiť vodu a hneď by sa ukázala holá pravda.

Keďže čistenie koryta sa prevádzalo pomerne dávno, je len otázkou času, kedy sa voda skutočne vypustí a potom mesto zahalí obrovský kúdol smradu, ktorý dozaista odrovná polovicu obyvateľstva. A aby toho nebolo málo, skoro v každom mestskom dvore existujú hnojiská po prascoch a iných domácich zvieratách, ktoré sú ďalším ohniskom potenciálnych pliag.

Vyzývame príslušné úrady, aby učinili konečne rázne opatrenia proti tomuto nezodpovednému počínaniu Košičanov i neudržateľnému stavu náhonu. Zároveň sa pýtame úradov, kto prevezme zodpovednosť za prípadné epidémie.

Len nedávno bolo mestom vydané nariadenie o možnostiach ochrany pred rôznym nákazami a teraz hľa: iné úrady strpia, aby v každom dvore vykvitali smetiská plné bacilov.

(Kassai Hirlap, 13. 4. 1920)

Stanné právo na východnom Slovensku

V posledných dňoch sa snažia podvratné, nášmu štátu nepriateľské živly, podporované materiálne aj morálne zo zahraničia, narušiť verejný kľud a poriadok, vyvolať nepokoje, znemožniť zákonité odbývanie volieb a nastávajúci chaos využítkovať pre svoje prevratné ciele. Upozorňujeme dôrazne obyvateľstvo, že každý podobný pokus bude bezohľadne vojenskou mocou potlačený. Stanné právo proklamované ohlasom číslo 51/1919 zo dňa 25. marca 1919 pána ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, je naďalej v plnom rozsahu v platnosti.

(Slovenský východ, 17. 4. 1920)

