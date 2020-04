Dôchodkyňa nie je nakazená, štatistiky ju vedú ako pozitívnu

Kovács: Našich obyvateľov teraz nepúšťajú ani na poštu či do roboty.

15. apr 2020 o 15:50 Monika Almášiová

NIŽNÝ LÁNEC, KOŠICE. Starosta obce Nižný Lánec v okrese Košice-okolie od utorkového popoludnia obvoláva kompetentných a upokojuje situáciu v obci.

Podľa informácií ministerstva zdravotníctva a mapy Národného centra zdravotníckych informácií má v obci pozitívne testovanú osobu na ochorenie Covid-19.

Oficiálne zdroje, verejne prístupné na internete, takto označili 95-ročnú ženu.

Jej prvý test bol sporný, druhý negatívny. Ochorenie Covid-19 nemá.

„Boli napáchané veľké škody. Našich ľudí nepúšťali do roboty do U. S. Steelu, ani do ostatných organizácií, kde pracujú, nechali ich doma. My ako obec máme rozbehnuté projekty z Európskej únie. V hre je zhruba dvesto až tristotisíc eur, neviem sa dostať k našim partnerom, lebo nás ignorujú, pretože sme vraj nakazení. Od utorka sa v Lánci zastavil život. Našich obyvateľov nepúšťajú na poštu, k lekárovi, do susedných obcí,“ opisuje starosta Nižného Lánca Július Kovács (SMK) situáciu v obci.

Starosta hľadá vinníka

Od zverejnenia informácií kontaktoval starosta Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach aj zástupcu prednostu košickej infektológie Martina Novotného.

