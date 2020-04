Ranné mrazy zničili aj to málo, čo z kvetov ešte zostalo

Amatérsky meteorológ: Toto je typický apríl a v tom je nebezpečný.

15. apr 2020 o 15:34 Monika Almášiová

KOŠICKÉ OĽŠANY. Na osobnej meteorologickej stanici v Košických Oľšanoch bolo v stredu o 5.33 hod. zaznamenané teplotné minimum -4,2 stupňa Celzia.

Teplotu nameral amatérsky meteorológ Miroslav Janočko.

„V dnešný deň (streda, pozn. red.) nebolo, podľa stanice SHMÚ v Košiciach, tak chladno 19 rokov. Mrznúť začalo v utorok o 22.30 hod. a mrzlo až do stredy 7.30 hod., čiže 9 hodín bola teplota pod nulou," hovorí Janočko.

Väčšina kvetov na stromoch zostala po noci zničená.

„Čo zostalo zázrakom nažive, je toho veľmi máličko, to bude definitívne skosené mrazom zajtra a to i napriek tomu, že bude oveľa slabší mráz. Malo by to byť -1/-2 stupňov Celzia. Takže sme dobojovali a prehrali. Od piatka mrazy pominú, situáciu to už ale nezachráni. Toto je typický apríl a v tom je aj nebezpečný. Na Veľkonočný pondelok bolo ako v lete, do večera však prišli búrky, niekde aj s krúpami, v utorok nastalo sneženie a v stredu mrazy, no a do konca týždňa niekde na krajnom juhu Slovenska možno opäť padne aj letný deň," dodal Janočko.