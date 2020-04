Trojnásobná mama radí zábavné aj edukačné aktivity pre deti

Nad tým, čo dospelí považujú za samozrejmosť, môžu žasnúť.

18. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Jedným z úhlavných nepriateľov detí v domácej izolácii je v týchto dňoch nepochybne nuda. Rodičia obzvlášť tých najmenších sú tak každodenne vystavovaní výzve vymyslieť pre ne niečo, čo by deti zaujalo. No a keďže škôlky aj školy zostávajú už mesiac zatvorené, vhodné by bolo drobce hravou formou aj niečo nové naučiť. Alžbeta Filipová, mama troch malých dcér, tvorí nielen pre svoje deti kreatívne aj edukatívne aktivity už niekoľko rokov. O návod na vytvorenie tých najobľúbenejších sa podelila aj s nami.

Senzorické aktivity - zmyslová nádoba

Zmyslové nádoby sú jedným zo spôsobov, ako dopriať svojim deťom chvíľu voľnej hry hlavne v tieto dni, keď sú viac než inokedy ochudobnené o voľnú hru v prírode, či s kamarátmi. Podporujú kreativitu, zapájajú všetky zmysly, precvičujú jemnú motoriku, zlepšujú sústredenie, jazykové schopnosti a dieťa sa pri nich uvoľní, zabaví a oddýchne. Môžu sa robiť namokro aj nasucho.

Na suchý variant si vyberieme nádobu, ideálne dostatočne veľkú, najlepšie priehľadnú, no postačí aj lavór či vanička. K tomu niečo na naplnenie nádoby, napríklad farebnú ryžu, vločky, fazuľky, na jeseň gaštany… Pridajte metličku a lopatku, nech sú tiež po ruke a niečo na ohraničenie priestoru na hranie, napríklad ja používam koberček, na ktorom máme položenú nádobu.

Mokrú zmyslovú nádobu môžeme naplniť vodou, pridať lieviky, naberačky, rozličné predmety, napríklad orechy, ktoré deti môžu vyloviť. Tú ukladám na umývateľnú podlahu, ale počula som už aj o používaní piknikovej deky, ktorú potom stačí vysušiť alebo hodiť do práčky.

Túto senzorickú aktivitu som zväčša predstavovať nemusela. Kdekoľvek sme ju vytiahli, deti to pochopili inštinktívne, a presne o tom voľná hra je. Ak však dieťa ostane prekvapené a nevie čo robiť, sadnite si k nádobe, presypujte, prelievajte, popisujte čo cítite či vidíte, ponárajte ruky. Pri tejto hre nie je dôležitý výsledok, ale samotný proces hry.

My často používame zmyslovú nádobu naplnenú zafarbenou ryžou, deti si ju presýpaju, napĺňajú nádobky, hľadajú poklady. Zažila som už, že staršie deti sa pri rozhovore spontánne pustili do triedenia zrniek, a pri tom ani len netušili, čo všetko si precvičili. Pri najmenších deťoch ja osobne používam vodu alebo vločky, keďže všetko radi ochutnávajú.

Neporiadok z toho bude, ale nie je to nič strašné. Zopárkrát prejdete metlou alebo handrou a je to. Ten čas, ktorý vďaka tejto aktivite získate, stojí za to. Nečudujte sa, keď si po čase dieťa začne prinášať svoje ďalšie drobnosti či figúrky. U nás už v nádobe pristávali kozmonauti a stretli sa tu dinosaury s autíčkami.

Poznámka: Ja mám nádobu ozaj dosť veľkú, keďže to dcérku láka vojsť do nej. Je pre mňa dôležité uspokojiť jej celotelové vnímanie.

Rodinka písmen

Rôzny vek detí mi otvára príležitosti vymýšľať nové veci. Po modelovaní so slaným cestom som zvyšok využila na vytvorenie písmen. Keďže mladšia dcéra písmená spoznáva, najstaršia tlačené písmená už pozná, povedala som si, že im ich predstavím spolu, tlačené aj písané, tak, aby si ich vedeli uchopiť. Predstavím ich ako rodinku.