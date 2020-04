Kondičný tréner: Zimná príprava smeruje k vrcholu. Ten teraz chýba

Futbaloví profíci sa za dva-tri týždne dostanú do súťažného módu, tvrdí Švický.

17. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Futbalisti mali v týchto dňoch strieľať góly, resp. im zabraňovať ako na bežiacom páse.

Ich súčasná náplň práce však vyzerá úplne ináč.

Hoci v niektorých krajinách už fungujú skupinové tréningy, celé tímy spolu stále trénovať nemôžu.

A tak sa k slovu dostávajú individuálne tréningové plány.

Pri ich zostavovaní zohrávajú podstatnú rolu kondiční tréneri.

Dá sa preto povedať, že vo svete futbalu sú momentálne kľúčovými postavami práve oni.

Striedať tri fázy tréningov

Hráči nemajú rovnaké fyzické parametre a na ihrisku plnia rozdielne úlohy.

Na to musia tí, ktorí im ordinujú dávky, prihliadať.

„Tréningové plány sa nedajú robiť paušálne, ako napríklad v zimnej príprave. Je potrebné to individualizovať podľa hráčskych typov a toho, ako sú pripravení. Niektorí potrebujú nabrať viac svalovej hmoty, iní bežecký objem. Nemôžu všetko robiť rovnako. Navyše nie všetci majú doma rovnaké pomôcky. Niekto má jednu fit loptu či karimatku a iný celú posilňovňu. Tréneri by tak museli improvizovať,“ hovorí vo futbalovom fachu ostrieľaný kondičný tréner Rastislav Švický, známy z pôsobenia v MFK Košice i Lokomotíve.

Pri porovnaní so zimnou prípravou vyzdvihuje aj ďalší aspekt.

„Keď sme pripravovali zimnú prípravu, vedeli sme, kde ju máme smerovať. Že má sedem alebo osem týždňov a kedy majú byť chlapci na vrchole. Tým, že teraz nevieme, kedy to skončí, je to náročnejšie a tréneri by to mali fázovať inak. To znamená tréningy po týždni meniť. Striedať by sa mali akumulačné týždne, počas ktorých budú hráči viac zaťažení, udržiavacie a regeneračné. Hráči by mali byť v záťaži na 90 percent zo svojho maxima. Zvyšných desať percent sa dá dorobiť, keď bude známy dátum, ku ktorému sa to bude smerovať,“ priblížil Švický.

Ukážky cvikov vešia na sociálnu sieť

Na kontrolu plnenia tréningových plánov využívajú tréneri príslušné aplikácie.

Spadá to do kompetencie hlavného trénera a jeho asistentov či kondičného trénera?