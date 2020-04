Pomoc a spolupatričnosť je počas koronakrízy obzvlášť potrebná

S cieľom pomôcť pri zvládaní pandémie ochorenia Covid-19 prišla spoločnosť U. S. Steel Košice s viacerými iniciatívami.

16. apr 2020 o 0:00 red.

KOŠICE. S cieľom pomôcť a hľadať riešenia pri zvládaní pandémie ochorenia Covid-19 prišla spoločnosť U. S. Steel Košice s viacerými iniciatívami. Okrem toho, že zaviedla množstvo interných prísnych hygienických a protipandemických opatrení na zabezpečenie plynulosti hutníckej výroby, vnímavo si všímala aj potreby komunity, najmä zdravotníkov a ľudí odkázaných na pomoc iných.

Pomôž nemocnici! Do tejto iniciatívy sa koncom marca zapojili zamestnanci a študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorí vo svojom inovačnom centre začali s využitím 3D tlače a ďalších moderných technológií vyrábať ochranné štíty, trvalé respirátory a ďalšie pomôcky pre zdravotníkov a záchranárov v prvej línii. Vďaka podpore Nadácie U. S. Steel Košice, ktorá finančne prispela sumou takmer 22 000 eur, sa od 3. apríla kapacita rozšírila o 6 nových 3D tlačiarní a pomoc bude rýchlejšia a rozsiahlejšia. Po skončení koronakrízy budú 3D tlačiarne slúžiť na skvalitnenie vedy, výskumu a vzdelávania študentov na všetkých troch stupňoch štúdia.

„Situácia bola pre hutníkov veľmi zložitá už niekoľko mesiacov a Covid-19 priniesol ešte viac neistoty. Denne musíme identifikovať a vyriešiť množstvo problémov, napriek tomu je práve teraz veľmi dôležité povzbudiť a podporiť organizácie v našej komunite,” povedal Jim Bruno, prezident U. S. Steel Košice.

Prostredníctvom svojej nadácie firma flexibilne darovala 50 000 eur aj nemocnici v Šaci, a to na kúpu ochranného zdravotníckeho materiálu a špeciálnych medicínskych prístrojov na diagnostikovanie a liečbu koronavísu. Zdravotníci tak budú môcť skvalitniť poskytovanie liečebnej i preventívnej starostlivosti o pacientov.

Rovnako 50 000 eur firma vyčlenila aj pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, konkrétne Kliniku infektológie a cestovnej medicíny. Dar bude použitý na záchranu životov tých, u ktorých sa vyskytnú komplikácie počas liečby Covid-19.

ProfesorPavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov, hovorí: „Finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie diagnostiky, pričom rýchlu a presnú diagnostiku zápalu pľúc budeme vedieť vykonať pri lôžku pacienta mobilným vysokopresným ultrazvukovým prístrojom. Časť finančných prostriedkov použijeme na zakúpenie ochranných pomôcok, prístrojového vybavenia mobilnej odberovej jednotky i na zlepšenie komunikačného zariadenia izieb, na ktorých sú hospitalizovaní pacienti s Covid-19.“

V rámci riešenia situácie okolo Covid-19 sa zapojili aj do projektu na výrobu prototypu pľúcneho ventilátora s dlhoročným partnerom Matador Holding a.s. a jeho divíziou Matador Automation, s.r.o. U. S. Steel Košice, s.r.o poskytol dizajn opláštenia a materiál na jeho výrobu, samotný ventilátor vyvíja Matador Automation, s.r.o spolu s Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. V rámci USSK na projekte pracovalo viacero oddelení, od inžinieringu, výskumu a vývoja až po výrobu a údržbu. Na prototyp opláštenia sa skúšali viaceré materiály z produkcie oceliarov, a to za studena valcované, pozinkované i lakoplastované plechy. Riaditeľ pre inovácie a stratégiuAndrej Krištofčík hovorí: „Bez váhania sme ponúkli spoluprácu nášmu dlhoročnému zákazníkovi a obchodnému partnerovi, i keď pre úplne inú aplikáciu, ako doposiaľ. Ale sme tu preto, aby sme riešili výzvy inovatívnym spôsobom a prinášali riešenia. Z prototypu novej pľúcnej ventilácie, jednoduchej a vhodnej najmä pre vozidlá záchrannej služby, sa spoločne veľmi tešíme“.

Hutnícka spoločnosť pružne zareagovala aj na nedostatok ochranných rúšok a vo svojej Chránenej prevádzke a práčovni začala už 18. marca šiť ochranné rúška tak pre zamestnancov, ako aj pre partnerov z komunity. Niekoľko stoviek rúšok odovzdala seniorom z Občianskeho združenia Jeseň života, ako aj deťom, zamestnancom a klientom centier pre deti a rodiny na Hurbanovej a Uralskej ulici.

„Rúška ušité v U. S. Steel Košice sme doručili aj otcovi Gombitovi, ktorý sa už roky stará o bezdomovcov. Pracovníci u otca Gombitu budú pripravení aj na kontakt s infikovanými osobami vďaka respirátorom FFP3 , ktoré sme do neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach takisto dodali,“ hovorí Ján Bača, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy. „Celkovo sme našim partnerským organizáciám pomohli 500 rúškami a 100 respirátormi,“ dopĺňa.

(zdroj: archív)

Za túto pomoc sú všetci veľmi vďační. Napríklad v Centre pre deti a rodiny na Hurbanovej si rúška viac – menej ušili sami, nejaké sa im podarilo kúpiť a zohnali aj 10 respirátorov. Toto množstvo im nepostačuje, pretože v 2 skupinách tu majú 18 detí s veľmi ťažkým postihom a zdravotné sestry, ktoré sa o nich starajú, ich musia chrániť pred prípadným nakazením.„Máme 30 sestier,“ informovala riaditeľka centra Sylvia Komorová, „okrem starostlivosti o deti priamo v centre, sprevádzajú v prípade potreby aj deti na nevyhnuté vyšetrenia do nemocnice, preto sme vám naozaj vďační za vašu pomoc.“

Spoločnosť U. S. Steel Košice tiež pomohla Arcidiecéznej charite v Košiciach. Darovala jej 140 metrov bavlnenej látky, z ktorej šijú rúška najmä v Komunitnom centre v Trebišove. Riaditeľ Arcidiecéznej charityCyril Korpesio je za tento dar takisto vďačný: "Rúška potrebujeme pre všetkých zamestnancov a klientov. Krajčírky v Sečovciach nimi zásobujú najmä rómsku komunitu, ktorá žije v meste a okolí."