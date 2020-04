Trhovníci i samospráva chcú trh na Dominikánskom námestí otvoriť. Úrady to stopli

Priesady či muškáty ponúkajú online.

19. apr 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Jana Ogurčáková

KOŠICE. Farebné muškáty, najrôznejšie priesady, čerstvé vône zeleniny, dohadovanie o cenách či náhodné rozhovory.

Tak by to v týchto dňoch vyzeralo na najväčšom košickom trhovisku ak by neplatili mimoriadne opatrenia súvisiace s koronavírusom.

Viac ako mesiac

Predaj na Dominikánskom námestí stopla mestská časť Staré Mesto 14. marca.

Aj tradičné veľkonočné trhy, ktoré sa tu pravidelne odohrávajú, dostali stopku.

Štart hlavnej sezóny, ktorý by sa v tomto období konal, je tiež pasé.

„S ťažkým srdcom sme prijali fakt, že sme tohtoročné Staromestské veľkonočné trhy ani štart sezóny na Dominikánskom pľaci nemohli uskutočniť. Pokúšali sme sa získať povolenie od Úradu verejného zdravotníctva, ale odpoveď je nateraz zamietavá,“ hovorí starosta Igor Petrovčik (exSpolu).

Výpadok príjmov

Pre staromestský úrad to znamená aj výpadok príjmov z trhu, zisk z nájmu predstavuje ročne približne 100-tisíc eur.

„Nám aj fanúšikom starého pľacu chýba ale aj jedinečná atmosféra a tak mi napadlo, že kým epidemiológovia nepovolia otvorenie trhu, môžete si priesady a kvetinky nakúpiť od predajcov na facebookovej stránke, ktorú sme vytvorili a kde si môžete prezerať ponuku a dohodnúť cenu i dovoz. Teší ma, že na stránke je čulý ruch. Dúfame, že už čoskoro sa presunie z online do reálneho priestoru,“ verí Petrovčik.

Na ponuky predajcov, ale i nostalgické fotografie fanúšikov trhu zriadil stránku FB Trh Dominikánske námestie Košice online.

Čas na priesady

Úrad zatelefonoval všetkým tradičným trhovníkom, ktorých má zazmluvnených a ktorí by tam za normálnych okolností aj reálne boli.

No nie je to podmienka. Pridať sa môže ktokoľvek, kto má niečo na predaj.

V aktuálnej ponuke sú napríklad priesady najrôznejších druhov paradajok, paprík, kalerábov a mnohých ďalších, letničky, bylinky či levanduľa.