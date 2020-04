U. S. Steel chce urýchliť odliv zamestnancov

Pri odchode ponúka vyplatenie 18-mesačnej mzdy.

16. apr 2020 o 17:16 Peter Jabrik

KOŠICE. Košický U. S. Steel (USSK) ide urýchliť redukciu počtu zamestnancov vo fabrike i v jej dcérskych spoločnostiach v zmysle opatrenia, podľa ktorého malo odísť 2 500 ľudí do konca roka 2021.

Vo štvrtok o tom informoval hovorca košických oceliarní Ján Bača.

Ponuka sa týka najmä starších zamestnancov

„V minulom roku odišlo z našej spoločnosti dohodou 1 400 zamestnancov a vzhľadom na aktuálnu situáciu musíme tento proces urýchliť. Po vyjednávaniach s odbormi sme sa rozhodli ponúknuť zodpovedný spôsob znižovania nákladov na pracovnú silu,“ uviedol Bača.

Doplnil, že sa dohodli na dodatku ku kolektívnej zmluve, ktorý ponúka jednorazový benefit pre zamestnancov.

„Týka sa to najmä pracujúcich dôchodcov a zamestnancov, ktorí majú menej ako tri roky do dôchodku alebo majú odpracovaných 35 a viac rokov v USSK. Ak ukončia pracovný pomer dohodou, ponúkame im vyplatenie jednorazovej mzdy až do výšky 18-násobku priemernej mesačnej mzdy,“ vysvetlil.

Firma zároveň pokračuje aj tento rok s plánovaným prijímaním mladých talentovaných technikov, študentov stredných škôl a univerzít, s ktorými dlhodobo spolupracuje.

„Mladšia generácia technikov je zárukou pre priemysel a riešenie výziev, ktorým priemysel čelí v rýchle sa meniacej spoločnosti. Naša spoločnosť dlhodobo podporuje technické vzdelávanie,” povedal prezident USSK James Bruno.

Od minulého leta odišlo 1 400 ľudí

Fabrika ohlásila redukciu o 2 500 zamestnancov v lete minulého roku z dôvodu nepriaznivej situácie na európskom trhu s oceľou.

Odvtedy sa podľa Baču situácia na trhu evidentne zhoršila.

„V júli 2019 sme upozorňovali, že výrobný sektor v Európe sa nachádza na pokraji recesie. Žiadali sme inštitúcie EÚ, zodpovedné za ochranu voľného a férového obchodovania v Európe, o prijatie efektívnych opatrení proti neférovému dovozu. Európsky trh je poškodzovaný dovozom ocele z krajín, ktorých podmienky podnikania sú v porovnaní s našimi podmienkami neférové a častokrát sú zvýhodňované.“

Pokračoval, že v súčasnom období sa situácia ešte viac zhorší, ak Európska komisia neprijme opatrenia na podporu priemyslu, ktorý sama označuje ako strategický pre EÚ.

V týchto časoch panuje hlboká recesia, kedy dopyt po oceli klesol v rôznych sektoroch o viac než 50 %. Spotreba ocele takisto radikálne poklesla a všade vidno masívne znižovanie výroby.

„Pripomíname Európskej komisii nutnosť zavedenia jasného strategického rámca, ktorý zabezpečí globálnu konkurencieschopnosť oceliarskeho priemyslu. Počúvame, že existuje vôľa pomôcť nášmu priemyslu, ale táto pomoc musí byť rýchla a efektívna,“ zdôraznil hovorca USSK.

Pripomenul, že už to počuli aj predtým a teraz chcú aj vidieť, či boli reči o dôležitých opatreniach myslené vážne.

„Berúc do úvahy nutnosť znižovať náklady, ktoré vieme ovplyvniť, musíme teraz zrýchliť postup v existujúcom programe zvyšovania produktivity práce,“ uzavrel Bača.

Aktuálne vo firme pracuje zhruba 10 500 zamestnancov.