Športový svet sa zastavil. Kužmová behá v blízkosti bytu, Karaš sa učí

Koronavírus ovplyvnil život aj športovcom, ktorí sú výrazne spojení s Košicami.

17. apr 2020 o 0:00 as

KOŠICE. Pandémia koronavírusu zastavila športový život na celom svete.

Rôzne situácie spôsobil koronavírus aj športovcom, ktorých životy sú výrazne spojené s Košicami.

Niektorí s cestovateľskými dobrodružstvami

Napríklad tenisti si po rokoch kočovania po svete užívajú domov.

Košičanka Viktória Kužmová odohrala posledný zápas 6. marca na turnaji WTA Toru v Lyone.

„Keďže sa nedá nikde trénovať, väčšinu času trávim doma. Robím cviky na podložke a behám v blízkosti bytu. Snažím sa robiť aspoň to, čo sa dá. Teraz je hlavné, aby sme sa všetci správali zodpovedne a boli doma,“ povedala Viktória Kužmová, 82. hráčka svetového rebríčka, pre web svoje manažérskej agentúry www.starsforstars.eu.

Týždeň po návrate zo spomenutého turnaja v Lyone ochorela ďalšia košická tenistka Jana Čepelová.

Jej testy na koronavírus boli, našťastie, negatívne.

Dvojnásobná najlepšia basketbalistka Slovenska a držiteľka šiestich slovenských titulov s Good Angels Košice Barbora Bálintová sa stala aj bez bojov v play-off majsterkou Poľska s tímom Arka Gdyňa.

Prezident klubu narýchlo pobavil hráčky na záverečnom posedení narýchlo vyrobenými papierovými zlatými medailami.

Presun do farmárskeho tímu AHL v Belleville pomohol vyhnúť sa koronavírusovej hrozbe v klube NHL Ottawa Senators odchovancovi košického hokeja Christiánovi Jarošovi.

Do výroby ochranných rúšok sa v tíme Třinca zapojil aj 34-ročný bývalý hokejista Košíc Vladimír Dravecký.

Túto akciu spustila manželka kapitána tímu Martina Adamského.

Dobrodružný návrat zo sústredenia v Juhoafrickej republiky zažil košický atletický tréner Marcel Lopuchovský so svojou zverenkyňou, šiestou najlepšou štvorstovkárkou z halových MS 2016 Ivetou Putalovou.

Z Johannesburgu odleteli v repatriačnom lete nemeckým špeciálom do Mníchova, odtiaľ sa letecky presunuli do Schwechatu, po príchode na Slovensku vhupli do povinnej dvojtýždňovej karantény.

Komplikované chvíle prežíval vo Švajčiarsku najlepší slovenský florbalista Michal Dudovič, hráč klubu SV Wiler-Ersingen.

V pozícii čakateľa na premiestnenie domov čakal na pokyny z veľvyslanectva.

Na rozdiel od iných zrušených vrcholných podujatí, florbalisti ešte živia nádej, že sa v decembri uskutočnia MS vo Fínsku.

Len v individuálnom tréningovom procese pokračujú aj futbalisti FC Košice.

Kamil Karaš je v rodnej Starej Ľubovni.

„Študujem právo, takže veľa času venujem učeniu. Každý deň plním tréningový plán, ktorý nám v klube určili, či už je to beh alebo rôzne cvičenia. Okrem toho sledujem televíziu, surfujem po internete, komunikujem s kamarátmi cez sociálne siete,“ poznamenal Kamil Karaš.

Hantuchová namiesto rakety použila panvicu

Iba veľmi malou záplatou na zrušené súťaže sú medzi športovcami rôzne celosvetové výzvy, ktoré šíria zábavu po internete.