Košice pripravujú finančné škrty, výpadky príjmov môžu dosiahnuť 45 miliónov

Koncom roka by mohla prísť pomoc.

17. apr 2020 o 10:36 SITA

KOŠICE. Magistrát mesta Košice pripravuje finančné škrty.

Negatívne dopady koronakrízy na rozpočet mesta môžu predstavovať až 45 miliónov eur vrátane výpadkov príjmov mestských podnikov a rôznych ďalších poplatkov. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

„Uvedomujeme si, že súčasná finančná situácia je veľmi nestabilná. Najbližšie mesiace budeme musieť hospodáriť s mnohými úspornými opatreniami a do rozpočtu zapojiť aj financie z rezervných fondov a bankových úverov. Už dnes však zápasíme s tým, aby sme mali dostatok hotovosti na svojich účtoch," uviedol Marcel Čop.

Výzva ministerstvu vnútra

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) a riaditeľ magistrátu mesta Marcel Čop zastupovali metropolu východu na rokovaní Únie miest Slovenska (ÚMS) v Banskej Bystrici.

Jej členovia sa zhodli na nedostatočnej komunikácii štátu a jeho orgánov smerom k samosprávam a prijali aj uznesenie, v ktorom žiadajú predstaviteľov vlády o to, aby zástupcovia ÚMS mohli byť prítomní na rokovaniach vlády SR a Ústredného krízového štábu SR s právom hlasovať.

Vyzvali aj ministerstvo vnútra, aby primátori krajských a okresných miest mohli byť členmi okresných krízových štábov, keďže vo väčšine prípadov to tak nie je.

Členovia ÚMS sa chcú čo najskôr stretnúť aj s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO) a rokovať o ekonomických dopadoch koronavírusovej pandémie na rozpočty samospráv.

Aj Košice, podobne ako ďalšie samosprávy, počítajú s obrovskými výpadkami podielových daní, respektíve miestnych daní a poplatkov.

Finančné straty

Únia miest Slovenska navrhla odklad začiatku platnosti viacerých zákonov, ktoré znamenajú pre samosprávy ďalšie výdavky, ako je napríklad zákon o exekúciách, odpadoch alebo detských ihriskách.

Predložila tiež návrh kompenzačných opatrení, ktorými by bolo možné zmierniť dopady na rozpočty samospráv.

Slovenské mestá počítajú s výraznými ťažkosťami aj pre finančné straty pri prevádzkovaní mestskej hromadnej dopravy.

Košický primátor verí, že aj Dopravný podnik mesta Košice bude, podobne ako iní dopravcovia, zahrnutý do vládnych balíčkov pomoci.



„Dali sme vláde viaceré konštruktívne podnety, o ktorých sa ešte má rokovať. Ide aj o určité finančné kompenzácie, ktoré by sme mohli dostať napríklad z eurofondov. Podľa prísľubov, ktoré predbežne máme, by sa k nám vláda mohla zachovať ústretovo. Z pohľadu Košičanov by to znamenalo, že koncom roka by do mesta mohli prísť peniaze. Tie by čiastočne zmiernili schodok v našom rozpočte, ktorý nám zatiaľ hrozí," dodal Polaček.