Život Alberta Rusnáka v USA: Zažíva koronavírus i zemetrasenia

Veľkú noc mal aj s oblievačkou, dcéra si pýtala viac vody.

19. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE/SALT LAKE. Absolútne najväčší počet ľudí s Covid-19 hlásia Spojené štáty americké.

Oficiálne údaje uvádzali v sobotu večer takmer 730-tisíc nakazených, čo je viac než v Španielsku, Taliansku, Francúzsku a Nemecku dohromady.

Celkovo už v USA tejto chorobe podľahlo vyše 38-tisíc ľudí.

Pre lepšiu orientáciu, je to zhruba číslo rovnajúce sa počtu obyvateľov Spišskej Novej Vsi či Michaloviec.

Za veľkou mlákou sú momentálne pozastavené všetky špičkové športové súťaže.

Vrátane futbalovej Major League Soccer (MLS), v ktorej je už štvrtú sezónu výraznou oporou tímu Real Salt Lake slovenský reprezentant Albert Rusnák.

Absolvent akadémie Manchestru City stihol tú štvrtú načať len okrajovo, keďže MLS sa hrá iným spôsobom než súťaže v Európe.

Nový ročník odštartoval na prelome februára a marca, Real Salt Lake odohral do nútenej prestávky len dva zápasy.

Rusnákovu pozíciu v klube, kde na rozdiel od reprezentácie nastupuje na podhrotovej pozícii, dokumentuje aj skutočnosť, že nateraz v poslednom súboji proti New Yorku Red Bulls zdobila jeho rukáv kapitánska páska.

V transatlantickom rozhovore pre Korzár priblížil 25-ročný Košičan súčasnú situáciu v USA.

Spojené štáty figurujú na vrchole štatistík súčasnej pandémie. Ako vnímate to, čo sa momentálne v krajine deje?

„Bohužiaľ, je to tak. Najviac obetí podľahlo koronavírusu v Amerike. Najhoršie je na tom New York. Na druhej strane ale treba povedať, že USA je obrovská krajina, s veľkým počtom obyvateľov. V každom štáte je situácia iná a každý má iné pravidlá a opatrenia.“

Hlavným ohniskom nákazy je spomínaný New York na východnom pobreží. Ako vyzerá situácia na západe, v štáte Utah a jeho hlavnom meste Salt Lake City?

„Samozrejme, že miesto ako New York je na tom najhoršie. ´Social distancing´ (spoločenský odstup, pozn. red.) je takmer nemožný. Každý, kto tam bol, vie ako je všetko nahustené a koľko turistov z celého sveta pravidelne New York navštevuje. Podľa mňa sa to práve kvôli tomu tam rozšírilo najviac. Utah má jednu z najpriaznivejších bilancií v Amerike, čo sa týka obetí a počtu nakazených.“

Na Slovensku sa veľmi rýchlo zaviedli prísne opatrenia, ktoré napomáhajú zvládaniu situácie. Ako zareagovali Američania?