Korupčnú kauzu z košickej medicíny zmrazili prieťahy i Harabin

Talian presedlal z poradenstva k prenájmu bytov.

21. apr 2020 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Pred tromi rokmi sa na lavicu obžalovaných na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici (ŠTS) posadili bývalý dekan Lekárskej fakulty košickej Univerzity P. J. Šafárika Leonard Siegfried (64) a Talian Antonio Nuzzo (37).

Dvojica sa mala v roku 2015 dopustiť nepriamej korupcie v súvislosti s prijímačkami na štúdium medicíny.

Talian, ktorý v tom čase pôsobil ako zmluvný partner fakulty na vyhľadávanie nových zahraničných študentov a ich poradca, mal od matky jednej zo slovenských uchádzačiek o štúdium prebrať 12-tisíc eur a podľa obvinenia prostredníctvom vtedajšieho dekana Siegfrieda pôsobil na výkon jeho právomoci ako osoby rozhodujúcej o prijatí uchádzača.

„Tí, čo idú zadarmo, nemajú garanciu, že budú prijatí, ale kto zaplatí, bude garantovaný... Všetko bude na 100 percent a slečna bude tam... Ten hlavný nesúhlasil s cenou veľmi... Ja som mu odniesol 6, ale on mu povedal, že on sa ani nepohybuje menej ako 8... Dokopy potrebujú 12, keby sme chceli aj my si zobrať províziu, potrebujeme 14... Skús do 10, bude to ok... Už som to urobil, boss, mám ich!“ uvádza prepis jednej z monitorovaných komunikácií medzi obžalovanými.

Matka medzitým už prijatej študentky sa k úplatku, ktorý jej Talian nevrátil, ale ani to nežiadala, priznala a v roku 2016 jej ŠTS schválil dohodu o vine a peňažnom treste tisíc eur. V procese s exdekanom a Talianom potom vystupovala ako svedok.

Antonio bol pôvodne obvinený aj z vybavovania úspešných skúšok za peniaze, ale tieto obvinenia napokon zrušili.

Odvolanie nemá termín ani po troch rokoch

V apríli 2017 však samosudca ŠTS Oldřich Kozlík Siegfrieda spod obžaloby oslobodil a talianskeho poradcu odsúdil.

Ten dostal dvojročný podmienečný odklad trestu odňatia slobody na 18 mesiacov. Súčasťou trestu bola aj povinnosť zaplatiť štátu 2-tisíc eur.

Voči verdiktu sa odvolal Talian i prokurátor.

Prípadu sa mal následne ujať Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR).

Ako sme sa však dozvedeli od hovorkyne NS SR Alexandry Važanovej, doteraz nebol vytýčený ani len termín úvodného pojednávania, ktorým by bolo odvolacie konanie začaté.

Súd priznal prieťahy

NS SR podľa jeho hovorkyne dostal prípad v júli 2017, dokumentácia však nedorazila v poriadku.

Podľa Važanovej totiž NS SR po preskúmaní spisu zistil, že neboli splnené formálne podmienky na predloženie veci odvolaciemu súdu.

Na nezrovnalosť upozornil Najvyšší súd po polroku.

„Neboli doložené rovnopisy, kópie a odôvodnenia všetkých odvolaní, ako aj vyjadrenia procesných strán k týmto odvolaniam. Vec NS SR opätovne napadla 6. 4. 2018,“ uviedla hovorkyňa.

Prípad sa dostal do rúk senátu 4T, v tom čase zloženého zo sudcov Štefana Harabina, Pavla Farkaša a Martina Piovartsyho.