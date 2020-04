Do Zádielskej tiesňavy prúdia stovky ľudí. V obci pribúdajú sťažnosti

Starosta tvrdí, že ľudia nedodržiavajú pravidlá.

20. apr 2020 o 17:15 TASR

ZÁDIEL. Zádielsku tiesňavu navštívilo podľa starostu obce Zádiel v okrese Košice-okolie Júliusa Nehodu počas uplynulej soboty viac ako tisíc ľudí.

Ako povedal, viacerí z nich nemali ochranné rúška a nedodržiavali medzi sebou vzdialenosť.

V súvislosti s tým eviduje aj sťažnosti obyvateľov. Polícia v tejto turistickej oblasti avizovala zvýšenú pozornosť.

Stovky ľudí, niektorí bez rúšok

Obec Zádiel je jednou zo vstupných brán do Zádielskej doliny.

Nehoda odhaduje, že v sobotu sa v obci vystriedalo do 400 áut a počet turistov sa pohyboval na úrovni okolo 1 000 ľudí, v piatok o čosi menej.

„Ľudia v obci sa sťažujú. Nemôžu ich navštevovať ich deti, obec je prestarnutá a sem príde kvantum ľudí bez rúšok a pohybujú sa kade-tade. Autá by až tak neprekážali, ale že sa tí ľudia motali bez rúška, že sa zhromaždili a išli pokope osem, desať, 15 ľudí a tak ďalej, to áno. Prekážalo to aj občanom obce, viackrát mi volali, aby som uzavrel dedinu a Zádielsku dolinu," dodal.

Takúto právomoc nemá, no aj pre starostov s podobným problémom by privítal možnosť zavádzania určitých obmedzení.

Nehoda sa obáva, že podobná situácia by sa mohla zopakovať aj počas štátnych sviatkov 1. a 8. mája.

Polícia sľubuje, že bude konať

Z dôvodu sobotňajšej enormnej návštevnosti Zádielskej tiesňavy bez ochranných pomôcok zvolal starosta krízový štáb obce a o situácii informoval aj políciu.

„Príslušníci Policajného zboru preto aj tejto turistickej oblasti venujú v rámci výkonu služby zvýšenú pozornosť a v prípade zistenia porušenia nariadení vlády a hlavného hygienika budú o tejto skutočnosti informovať príslušné orgány oprávnené v tejto veci ďalej konať," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Nehoda zdôraznil, že všetci návštevníci sú vítaní, ale majú dodržiavať nariadenia súvisiace so zabránením šírenia nového koronavírusu.

Aj preto zverejnili oznamy, v ktorých turistov žiadajú, aby pri vystupovaní a nastupovaní do áut a pri prechádzaní zastavanou časťou obce používali ochranné rúška a dodržiavali predpísané hygienické opatrenia vrátane odstupov medzi sebou a okoloidúcimi.

Jeden z takých oznamov našli strhnutý.