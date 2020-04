Dvojnásobný majster SR v rely začal pretekať vo virtuálnom svete

Koči: Je to úplne iné ako v skutočnom aute.

22. apr 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Vďaka virtuálnej realite a počítačovým simulátorom sa už takmer každý môže vžiť do roly futbalistu, hokejistu alebo automobilového pretekára.

Dvojnásobný majster Slovenska v rely Martin Koči je zvyknutý na skutočný volant v reálnom aute, no vzhľadom na momentálne podmienky v športe si košický pretekár vyskúšal zmerať sily s virtuálnymi protivníkmi.

Hoci to nie je jeho šálka kávy, berie to ako doplnkovú formu tréningu, ktorou si vyplňuje čas v domácej izolácii.

Okrem toho sa jazdec tímu Škoda Slovakia Motorsport snaží udržiavať aj vo fyzickej kondícii a preto si zriadil menšiu posilňovňu.

Berie to ako zábavu

Na prvých virtuálnych pretekoch, ktorých sa Martin Koči zúčastnil, bolo prihlásených 700 jazdcov.

„Bola to Valašská rely, ktorá priamo nahrádzala prvé preteky v rámci slovenského šampionátu. Mal som nejaké problémy a boli mi udelené penalizácie, takže do cieľa som dorazil na 361. mieste. Ja to ale beriem ako doplnok k môjmu tréningu. Zároveň to môže ľuďom skrátiť a spríjemniť čakanie na reálne preteky. Beriem to skôr ako zábavu, pretože profesionálni rely jazdci určite nepresedlajú len tak na simulátory,“ povedal Koči.

Na druhej strane košický rodák dostal ponuku stať sa ambasádorom seriálu virtuálnych pretekov, ktorú prijal.

