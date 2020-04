Lekárnici vidia snahu o získanie monopolu v krajských poliklinikách

Po kritike košická župa kontroverzný návrh z rokovania stiahla.

21. apr 2020 o 13:29 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Deň pred veľkonočnými sviatkami zverejnil Košický samosprávny kraj zámer ukončiť nájom všetkých lekárňam v župných poliklinikách.

V piatich poliklinikách funguje desať rôznych lekární, podľa zverejneného návrhu by priestory po všetkých získal jeden nájomca.

Finančná hotovosť

Spoločnosť Healthcare Group ponúkla ročné nájomné vo výške 580 107 eur počas celej doby nájmu. S tým, že vyše 3 milióny eur uhradí jednorazovo už v prvý mesiac nájmu.

Návrh obhajoval úrad dôvodom hodným osobitného zreteľa: „Ide o získanie finančných prostriedkov z nájomného, z ktorého viac ako polovicu je možné využiť už od prvého mesiaca nájmu, s možnosťou ich použitia na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckych zariadení.“

Spoločnosť Healthcare Group nemá podľa Obchodného registra v predmete činnosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Podľa zverejnených ekonomických výsledkov na Finstate má ročný obrat na úrovni do stotisíc eur.

Bod mal byť podľa materiálu predložený na najbližšie rokovanie krajského parlamentu.

Prekvapení prevádzkovatelia

Niektorí lekárnici sú na poliklinikách viac ako dvadsať rokov. O návrhu, ktorý by znamenal koniec ich nájmu, sa dozvedeli náhodou.

Hovoria o nemorálnom kroku a snahe o monopol v župných zdravotných zariadeniach.

„Tento návrh sa zjavil z čistého neba a je veľmi prekvapujúci vzhľadom na to, že doteraz lekárne na tých poliklinikách plnili svoju funkciu. Máme obavu z toho, prečo sa zrazu núka monopolné postavenie neznámej firme s nedostatočnými skúsenosťami s prevádzkovaním lekární,“ povedali nám.

Hovoria aj o následkoch pre obyvateľov, keďže by vznikla časová medzera, počas ktorej by na poliklinikách nebola žiadna funkčná lekáreň.

„Bol by to veľký problém, v tejto situácii byť bez lekárenskej starostlivosti si nevieme predstaviť. Ak by nastúpil monopol, konkurenčný boj vymizne. Ak máte zdravé konkurenčné prostredie, služby sa skvalitňujú.“

Najstarší z lekárnikov hovorí, že za štvrťstoročie zažili už rôzne tlaky a krízy, ale takýto návrh ešte nie.

