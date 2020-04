Košice pred sto rokmi: Rozsiahly požiar v centre vyvolal paniku

Čo písali noviny.

26. apr 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Košice najdrahšie mesto Slovenska

Neprezradíme žiadne tajomstvo, ak povieme, že Košice sú najdrahším mestom na Slovensku. Zažívame to úplne všade a je jedno kam vedú naše kroky. Dokonca už aj úrady uznali o našom milovanom meste túto skutočnosť, no ako vidíme, touto ich konštatáciou zdá sa byť celá vec uzavretá. Aspoň teda my nevieme o opatrení, ktoré by čosi zmenilo.

Ak sme doteraz brávali v dotaz okolité menšie mestá a mestečká a tie sme potom porovnávali s Košicami, mohli sme sa utešovať: „Bože, sme predsa veľkým mestom a všadeprítomnú drahotu vyvoláva veľkomestská vyumelkovanosť.“ Teraz sa však presviedčame, že sme drahší aj v porovnaní s väčším mestom. Veď taká Bratislava žije oveľa lacnejšie ako my. Ak priložíme k jedálnemu lístku bratislavskej reštaurácie Carlton ponuku ktorejkoľvek košickej reštaurácie, na naše veľké prekvapenie musíme konštatovať, že kým pečienka v najluxusnejšej bratislavskej reštaurácii stojí 12 korún, tak u nás sa pohybuje cena medzi 14 až 15 korunami a to navzdory tomu, že na bratislavskom trhu má bravčové mäso vyššiu cenu ako v Košiciach. Na bratislavskom jedálnom lístku figuruje hovädzí guláš za 7 korún a 50 halierov, u nás aj špenátový prívarok stojí 10 korún.