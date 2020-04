Košice pred šiestimi rokmi získali titul. Staňa: Bol to splnený detský sen

Vo finále zdolali Nitru až v siedmom rozhodujúcom zápase.

21. apr 2020 o 18:34 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice presne pred šiestimi rokmi (21. apríla 2014) oslavovali zisk siedmeho majstrovského titulu v najvyššej slovenskej súťaži.

Vo finálovej sérii zdolali zverenci trénera Antona Tomka Nitru po dramatickej bitke až v siedmom rozhodujúcom zápase, ktorý oceliari doma s prehľadom zvládli po víťazstve 6:0.

Svoj prvý titul na klubovej úrovni oslavoval brankár Rastislav Staňa, ktorý sa do rodných Košíc vrátil pred koncom základnej časti z KHL, kde chytal za CSKA Moskva.

Po zranení vtedajšej brankárskej jednotky Alexandra Hyláka dostal Staňa príležitosť a svoj tím doviedol až k zisku majstrovského poháru.

Svoje kvality a skúsenosti predviedol najmä v play-off, kde nastúpil v 17 stretnutiach s bilanciou 1,66 gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov vyše 94%.

V ďalšej sezóne odišiel košický odchovanec do pražskej Sparty, kde ukončil svoju bohatú a úspešnú kariéru kvôli zdravotným problémom.

Vo finále rozhodli zvládnuté nájazdy

Vo finále proti Nitre čelili košickí hokejisti proti tímu, ktorý hral ofenzívny štýl s množstvom gólov (v základnej časti ich Nitrania nastrieľali v 56 zápasoch až 192). Staňa sa teda musel mať na pozore.

„Pre mňa to bola špecifická sezóna, keďže vo veku 35 rokov som sa len ku koncu základnej časti vrátil domov do Košíc. Prvýkrát som hral za mužov v tíme, kde som hokejovo vyrastal až na sklonku kariéry. Z tohto pohľadu som si to veľmi užíval. Spomínam si, že Nitra hrala vtedy veľmi atraktívny hokej a bolo veľmi ťažké vyhrať na ich ľade. Očakával som, že to bude proti nim veľmi náročné, čo sa aj napokon potvrdilo,“ povedal pre Korzár Rastislav Staňa.

Za kľúčové okamihy série o majstrovský titul považuje prvý a piaty domáci zápas.