Lopatou dostal po hlave, sekeru mu zaťali do nohy

Súd sa zaoberal bitkou vo Veľkej Ide. Andreas s Estebanom napadli Rafaela.

23. apr 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V obci Veľká Ida sa vlani v októbri strhla bitka medzi miestnymi Rómami.

Dvaja z účastníkov krvavého incidentu skončili za mrežami, tretí v nemocnici.

Bratia Andreas (27) a Esteban K. (17) boli obvinení zo zločinu ublíženia na zdraví a celé vyšetrovanie strávili o väzbe.

Koncom marca ich justičná stráž predviedla na Okresný súd Košice-okolie.

Dvaja na jedného

Incident sa stal na miestnej komunikácii v tzv. novej rómskej osade a pred obytným prívesom, označeným ako Katarína č. 11.

Podľa znenia obvinenia Andreas s Estebanom napadli Rafaela H. (24) tak, že sa ho mladší z útočníkov snažil udrieť sekerou do hlavy. Vďaka obrane poškodeného sa mu to nepodarilo. Následne starší z bratov udrel Rafaela kovovou časťou lopaty do hlavy a do pravej nohy.

Napadnutý muž utrpel zlomeninu lebečnej klenby s vnútrolebečným krvácaním, čo znalci vyhodnotili ako ťažké zranenie s poškodením životne dôležitého orgánu - mozgu.

Rafael utrpel aj sečnú ranu pravého predkolenia a otvorenú zlomeninu píšťaly, čo bolo tiež posúdené ako ťažké zranenie a poškodenie životne dôležitého orgánu.

Útok bola pomsta

Rafael neskôr na polícii vypovedal, že sa pobil s Romanom K. Potom prišli Andreas s Estebanom a napadli ho.

Útok sekerou na hlavu sa mu ešte podarilo odvrátiť, no seknutie do nohy už nie. Dostal aj zásah lopatou do hlavy. Viac si nepamätá, lebo upadol do bezvedomia. Obaja obvinení sú jeho bratranci.