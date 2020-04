Uvoľnené opatrenia košických obchodníkov potešili, ale aj nahnevali

Ľudí na trhu zaskočili hodiny vyhradené iba pre dôchodcov.

22. apr 2020 o 12:42 (aktualizované 22. apr 2020 o 13:19) Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Od stredy môžu fungovať obchody a služby s rozlohou do 300 metrov štvorcových. Taktiež verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport či vonkajšie trhoviská.

Dve hodiny pre dôchodcov mladších hnevali

Najväčšie košické trhovisko na Dominikánskom námestí od rána zapĺňali predajcovia. Napriek tomu, že už môžu predávať, zďaleka nie všetky predajné stoly zaplnili.

Pred vstupom na trh stáli mestskí policajti. Každý musel mať rúško, ruky ľuďom dezinfikovali sprejom.

Medzi 9. a 11. hodinou však mladších na trh nevpúšťali s odôvodnením, že je vyhradený len pre seniorov nad 65 rokov.

„Toto si mohli naozaj odpustiť. Chápem to v kamenných obchodoch, ale tu je voľné priestranstvo. Myslím si, že každý má dostatok rozumu na to, aby vedel, že musí mať ochranné rúško. Je to prehnané a dúfam, že kompetentní zvážia a upravia toto opatrenie,“ povedala nám 42-ročná Ivana, ktorá si chcela kúpiť priesady.

Predavačka priesad sa naopak potešila, že konečne môže na trhovisku ponúknuť svoj tovar.

„Už som sa nevedela dočkať. Stále len doma, nuda. Zatiaľ síce veľa ľudí nechodí, ale verím, že v budúcich dňoch to bude asi lepšie. Na priesady je síce ešte čas, ale každý rok sa začína okolo 15. apríla. Prišla som o šiestej ráno, trochu nám komplikuje situáciu, že dve hodiny môžu chodiť len dôchodcovia. Ale aj tí sú záhradkári,“ vraví predavačka priesad.

Ľudia sa vrhli na kvety

Trhovníci priniesli na predaj aj rôzne druhy kvetov - begónie, muškáty či skalničky. Práve kvety ľudí asi najviac lákali. Každý si chce skrášliť svoje okolie.

„Prišli sme pre kvietky na balkón. Sme šťastní, že otvorili trh, chodievali sme sem veľmi často. Nakúpime, čo potrebujeme a odchádzame. Sme dôchodcovia a tento spôsob predaja je nám blízky. Sme proste zvyknutí a nech si niečo privyrobia aj trhovníci,“ uviedla pani Bohuslava.

Cestoviny doviezla z Čiernej nad Tisou

Ďalšia trhovníčka predáva na Dominikánskom námestí domáce cestoviny. Hovorí, že za posledných sedem rokov nevynechala ani jediný deň.

„Až teraz nám tá choroba urobila škrt cez rozpočet. Mám tu už stálych zákazníkov a od 13. marca som nemohla predávať. Za ten mesiac som si doma pripravovala cestoviny. Čo s tými vajíčkami? Museli sme ich spracovať, tak teraz máme nasušené aspoň na týždeň,“ tvrdí pani Eva Kováčová, predávajúca rezance.

Dodáva, že do Košíc chodí každé ráno z Čiernej nad Tisou.

„Už máme aj objednávky, ľudia nám volajú, chcú domáce cestoviny. Ten mesiac bol strašný, príjem nebol, šeky chodili. Som však zvyknutá pracovať, nie oddychovať. Aj keď s rúškom, nejako vydržíme,“ vraví pani Eva.

Petrovčik chce presviedčať hygienikov

Na trhu sme stretli aj starostu košického Starého Mesta Igora Petrovčika (exSpolu). Potvrdil nám, že sa mu obmedzenie vyhradeného času pre dôchodcov nepáči.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 13:42 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa