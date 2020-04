Detská železnička stojí, táto sezóna môže byť pre ňu likvidačná

Od hlavného hygienika chcú získať povolenie na prevádzku.

26. apr 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Šéf Košickej detskej historickej železnice ĽUBOMÍR LEHOTSKÝ má hlavu v smútku. Železnička je od 18. marca zatvorená pre opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Hoci sa ich prevádzka riadi zákonom o dráhach - rovnakým, podľa ktorého jazdia vlaky po celom Slovensku, otvoriť nemôžu. Pracovníkom musel znížiť platy a tvrdí, že keby vedel, čo sa chystá, toľko by neinvestoval do zveľaďovania areálov aj koľajiska. Bez servítky hovorí, že ak túto sezónu neotvoria, ďalšej sa nemusia dožiť.

Je záver apríla, čas kedy by ste chystali prvé jazdy pre verejnosť. Ako to momentálne vyzerá s detskou železničkou? Budete ich môcť čoskoro spustiť?

- Podporil nás primátor, v utorok sa listom obrátil na Úrad verejného zdravotníctva, čakáme na odpoveď. Je v záujme nás všetkých, aby sa železnička rozjazdila. Chceme dať Košičanom možnosť presunúť sa do najväčších mestských lesov na Slovensku. Rodiny si oddýchnu, rodičia a deti prídu na iné myšlienky, veď sú už šesť týždňov zatvorení doma. Našimi ďalšími argumentmi je aj to, že vlaková, autobusová, električková či trolejbusová hromadná doprava na Slovensku jazdí a my máme otvorené vozne, vetranie je teda maximálne zabezpečené aj bez klimatizácie. Dokážeme zabezpečiť aj potrebné hygienické podmienky. Hlavného hygienika sme poprosili, aby nám stanovil podmienky, ktoré máme dodržať - rúška, dezinfekcia rúk, organizovanosť. Uvažovali sme aj nad rezervačným systémom, aby na jazdu prišli len tí, ktorí ju budú mať zarezervovanú. Sme pripravení vypraviť aj väčší počet vlakov, no v tejto chvíli nevieme odhadnúť, či zo strany verejnosti bude záujem.

Jednotlivci a rodiny sú jedna časť cestujúcich, veľkú časť ale tvorili školské skupiny, ktoré by si už v tomto období zrejme začali objednávať jazdy.

- Áno, od polovice mája do konca júna a potom v septembri nás pravidelne navštívi veľké množstvo školských výletov. Teraz z toho zrejme nebude nič, bude to veľký výpadok príjmov, ale veríme, že naše argumenty presvedčia hygienikov a dostaneme povolenie na vlaky aspoň pre ostatných. My jazdíme podľa zákona o dráhach, je to rovnaký zákon, podľa ktorého jazdia napríklad železnice a keď tie jazdiť môžu, boli by sme radi, keby to bolo umožnené aj nám.

Čo by to pre železničku znamenalo, ak by k otvoreniu došlo až neskôr, ak by vás zaradili k hromadným podujatiam, ktoré budú povolené ako posledné?