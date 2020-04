Dni mesta Košice sú zrušené, udeľovanie ocenení sa presunulo na jeseň

KOŠICE. Minuloročné oslavy Dňa mesta Košice boli v poradí dvadsiate piate a nateraz posledné.

Tie tohtoročné sa pre pandémiu koronavírusu konať nebudú.

Richard Herrgott, vedúci referátu kultúry a marketingu mesta Košice pre Korzár potvrdil, že sa rušia, nebudú sa presúvať ani na iný, neskorší termín.

Po dlhých rokoch tak mesto zostane prvý májový týždeň bez množstva podujatí.

„Presunie sa len slávnostný ceremoniál pri príležitosti udeľovania Cien mesta Košice a primátora mesta. Presný termín ešte nie je určený, mohlo by to byť niekedy na jeseň," hovorí Herrgott.

Mesto by svojich obyvateľov nejako chcelo potešiť, inšpiráciou sú mu rôzne živé online prenosy z koncertov či divadelných predstavení. Uvažuje nad obdobnou alternatívou, ale viac z magistrátu nechceli špecifikovať.

„Ak to aktuálna situácia, resp. opatrenia vlády a krízového štábu dovolia, vieme si predstaviť, že by sa niektoré podujatia mohli uskutočniť vo vonkajších priestoroch. Išlo by napríklad o podujatia ako je koncert v altánku v Mestskom parku. Určite však nepôjde o náhradu Dňa mesta Košice."

Oslavy boli takmer naplánované

Májové oslavy sa pripravujú v niekoľkomesačnom predstihu, keď prišli prvé opatrenia, vrátane zákazu verejných podujatí, na magistráte mali prípravy takmer hotové.

„Prípravy boli v pokročilom až v predfinálnom štádiu. Škoda tých desiatok hodín práce, ktoré sme strávili nad prípravou a organizáciou podujatí, no zdravie návštevníkov a účinkujúcich je momentálne prednejšie," hovorí Herrgott

O finančné prostriedky z už podpísaných a teraz zrušených zmlúv s umelcami mesto nepríde.

„S každým účinkujúcim, ktorý mal pôvodne vystúpiť na oslavách, sme boli dohodnutí, že honorár mu bude vyplatený len v prípade, ak sa toto podujatie uskutoční. Keďže sa to kvôli známym okolnostiam neudeje, mesto Košice to nebude stáť ani cent."