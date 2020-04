Policajný šéf: Tvrdia, že môžu byť nakazení, aby sa vyhli zatknutiu. Špekulanti

Nová vláda chce detektor lži. Fedor: Pôjdem naň.

27. apr 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Policajti sú v týchto dňoch spolu s hasičmi a zdravotníkmi v prvej línii.

Šírenie choroby Covid-19 výrazne ovplyvnilo aj ich prácu.

Krajský policajný riaditeľ Radoslav Fedor vraví, že sa v praxi stretli s niečím, na čo neboli a nemohli byť pripravení.

„Podobne ako so všetkým v živote, aj pre nás boli začiatky najťažšie. V našej práci sa stretávame so situáciami, ktoré nás neprekvapia a vieme ich predvídať, prípadne modelovo nastaviť. Ochorenie Covid-19 je však jednou z vecí, na ktorú sme pripravení neboli, nikdy sme s tým nerátali. Bolo to náročné na psychiku či rozhodovanie. Prinieslo nám to však obrovské skúsenosti,“ vraví policajný šéf.

Najťažšie boli podľa neho začiatky, pretože ľudia nevedeli, o čo ide.

Fedor sa skontaktoval so špecialistami v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) a dodnes intenzívne komunikuje s infektológom Pavlom Jarčuškom či primárom Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Martinom Novotným.

„Od nich som čerpal prvé informácie o chorobe, ako prebieha, čoho sa máme obávať. Na základe toho som dokázal prijímať cielené opatrenia. Dnes som rád, že sme doteraz nemali ani jedného nakazeného policajta.“

Vystrašila ich nakazená pracovníčka

Na druhej strane občianska pracovníčka na Obvodnom oddelení Košice-Staré Mesto bola pozitívne testovaná na Covid-19.

Práve informácia o tomto diagnostikovaní bola jednou z najťažších, ktoré sa na polícii v posledných mesiacoch dozvedeli.

„Viete si predstaviť paniku, keď sme dostali popoludní informáciu, že zamestnankyňa má pozitívny test? Okamžite som sa spojil s primárom Novotným a do hodiny bolo vyše tridsať policajtov otestovaných. S napätím sme očakávali, aký bude výsledok. Našťastie bolo všetko negatívne. Trochu ma mrzelo, že naši policajti či ich rodiny hovorili, že prečo sú testovaní len tí, ktorí prišli do kontaktu s pracovníčkou, a nie všetci. Bol som pod paľbou kritiky, ja však nedokážem každému vysvetliť osobne, aký priebeh má šírenie ochorenia. Mali sme však nastavenú aj druhú stranu testovania, ak by sa objavil niekto pozitívny. Strach ľudí bol dosť veľký.“

Policajtov preventívne testujú pri podozrení, že sa stretli s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná.

Nedávno zaznamenali prípad na OO PZ s pozitívne testovanou osobou, ktorá bola v kontakte s hliadkou.

„Preventívne sme ich nechali v domácej karanténe a zabezpečili testovanie. Takýchto prípadov v kraji bolo viac.“

Strach majú aj policajti

Policajti v bežnej službe väčšinou strach nepociťujú, hoci sa stretávajú počas zákrokov s rôznymi situáciami.

Práve Covid-19 však tento pocit u nich vyvolal.

„Je dôležité, aby mali strach z ochorenia, aby sa chránili a nepodceňovali svoju ochranu. Už sa ale naučili, ako majú fungovať. Pravidelne kontrolujeme aj policajtov na hraniciach, dbáme o to, aby boli maximálne chránení. Bolo toho veľa. Policajti dnes pri každom zákroku majú dostatok času na to, aby si dali rukavice, respirátor a okuliare. Páchateľ sa môže brániť rôznym spôsobom a ohroziť ich. My nevieme, či ten človek je zdravý alebo nie. Mali sme prípady, keď sa zámerne páchateľ vyjadroval, aj keď nikde nebol, že bol v zahraničí, že má cestovateľskú anamnézu, aby sa vyhol zatknutiu či procesným úkonom. Aj takíto špekulanti sa našli.“

V súvislosti s kontrolou nosenia ochranných rúšok už na Slovensku došlo vo viacerých prípadoch k stretom policajtov a previnilcov.