Zamestnanec súdu v Košiciach kritizuje nerovnaký prístup. Preveruje ho rezort

K snímaču odtlačku prsta už dali bezdotykovú dezinfekciu.

27. apr 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Celosvetová pandémia nového koronavírusu zasiahla i do chodu slovenských súdov.

Aj štyri košické, sídliace v jednej budove na Štúrovej ulici, prijali už pred vyše mesiacom hygienické i organizačné opatrenia na zabezpečenie svojho chodu a ochranu zdravia zamestnancov.

Odvtedy sa na súdoch takmer všetky verejné pojednávania odročovali práve v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.

Sťažovateľ: Iní robia kratšie. Berú rovnako

V tomto duchu zverejnilo 23. marca Ministerstvo spravodlivosti SR opatrenie, aby sa obmedzila koncentrácia ľudí.

Súvisiaci článok Niektoré košické súdy plošne zrušili všetky pojednávania Čítajte

„A čo sa stalo po vydaní týchto odporúčaní? Tri súdy (okresné Košice I a II i krajský – pozn. red.) skrátili pracovnú dobu na 6 hodín denne pri zachovaní 100-percentnej mzdy a zriadili home office pre zamestnancov súdov tak, aby sa na pracovisku stretávalo čo najmenej ľudí,“ obrátil sa na Korzár anonym, ktorý sa označil za zamestnanca Okresného súdu Košice-okolie.

Podľa neho žije tento súd v úplne inom časopriestore ako ostatné.

„Zamestnanci nemajú pracovnú dobu skrátenú ani o minútu, takže z pohľadu dochádzky proste žiaden koronavírus neexistuje,“ upozornil.

Ešte neuveriteľnejšie je podľa neho, že home office majú povolený len vyvolení zamestnanci.

„Bolo by ešte pochopiteľné, ak by napríklad zamestnanci v jednej funkcii mali home office povolený, nakoľko to povaha ich práce pripúšťa, a zamestnanci v inej, ktorých náplň práce je odlišná, by home office nemali. Ale nie, na tomto súde jeden v tej istej pozícii chodí do práce len dva dni do týždňa, druhý päť dní do týždňa. Mzdu majú rovnakú,“ zdôraznil sťažovateľ.

Príchod i odchod cez odtlačok. Bez dezinfekcie

Spomenul aj sudcov, ktorí sú doma, ale, ako tvrdí, im ide plný plat.

Podotkol tiež, že sa so svojou sťažnosťou obrátil na odbory justície i ministerstvo spravodlivosti.

Predsedníčka Okresného súdu Košice-okolie Nicola Kuzmiaková podľa neho odborovú organizáciu informovala, že každému je umožnený home office na striedačku.

"Pritom sú zamestnanci, ktorí od začiatku krízovej situácie nemali ani jeden-jediný deň home office.“

Sťažovateľ poznamenal, že je z toho všetkého zúfalý. Každý deň musia niektorí ísť do práce a dúfať, že ten, čo sa v dochádzke označil pred ním, nie je nakazený.

„Viete prečo? Na našom súde svoj príchod aj odchod na pracovisko označujeme odtlačkom prsta. A dezinfekcia široko–ďaleko nikde. Ale nevadí, zatiaľ všetci žijeme.“

Šéfka súdu: Opatrenie nekáže krátiť pracovný čas

Predsedníčka súdu Kuzmiaková sa nechcela k obsahu sťažnosti vyjadrovať, lebo sú jej predmetom „len účelové polopravdy a pisateľ/ka nepovažoval/a za slušné podpísať sa pod ne“.

Poskytla však svoje stanovisko k otázkam, ktoré boli podobnou formou predostreté zástupcami Odborového zväzu justície Slovenskej republiky.