Tomáš Urban: Na vakcínu sa nespolieham. Návrat domov nechce riskovať

Imunitu treba posilňovať prirodzene, vraví.

26. apr 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanár Tomáš Urban sa po odchode z tímu Košice Crows veľmi rýchlo udomácnil v nemeckom druholigovom Emsdettene.

Mužstvo sa síce umiestnilo na zostupových priečkach, no po predčasne ukončenej sezóne ostáva po rozhodnutí zväzu aj naďalej v súťaži.

Košický rodák si podmienky v klube aj samotný život v maličkom mestečku pochvaľuje.

Spolu s manželkou a synčekom si užívajú prechádzky v prírode a čakajú, ako sa vyvinie situácia okolo pandémie koronavírusu.

Slovenský reprezentant má v pláne vrátiť sa domov, keď sa zruší povinná štátna karanténa a zároveň sleduje aj situáciu na hraničných priechodoch.

Rozhodnutie zväzu ho potešilo

Po športovej stránke nebol v Nemecku úplne spokojný, hoci mužstvo sa napokon v súťaži udržalo.

„Výkony celého tímu neboli ideálne a ja som sa musel vyrovnať aj so zranením, ktoré ma vyradilo z hry na tri týždne. Po predčasnom ukončení sezóny sme ostali na zostupovom mieste, s čím som nebol spokojný. Čakali sme na rozhodnutie zväzu a to ma potešilo, pretože ostávame v druhej lige a budúci rok teda pokračujeme v súťaži. Osobne si myslím, že by sme sa určite zachránili, ale takto to máme už definitívne a môžeme sa pomaly sústrediť na novú sezónu,“ povedal Tomáš Urban.

Sezóna v Nemecku nebola anulovaná a dokonca boli vyhlásení aj majstri.

„Berie sa to tak, ako keby sa celá odohrala. Z druhej ligy postupujú dve mužstvá do prvej ligy a z tretej k nám prídu štyri tímy. Liga sa teda bude rozširovať, ale zatiaľ je otázne, či nás bude 19 alebo 20, keďže jednému mužstvu hrozí, že nedostane licenciu. V ligách vyhlásili aj majstrov, akurát nikto nezostupoval. Nás to rozhodnutie potešilo, keďže bolo v náš prospech,“ uviedol Urban.

Veľa času trávi na bicykli

V Emsdettene je aj spolu s rodinkou a na život v malom nemeckom mestečku si rýchlo zvykli.