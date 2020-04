Dopravca škrtol z výplat zamestnancov stovky eur bez ich vedomia

Vo firme vládne atmosféra strachu, ľudia sa boja prepúšťania.

27. apr 2020 o 14:19 (aktualizované 27. apr 2020 o 14:41) Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Vodiči Eurobusu sa sťažujú, že autobusový dopravca pristúpil k jednostrannému zníženiu platov zamestnancov.

Podľa ich vyjadrení niektorí prišli za minulý mesiac o 30­ až 40 percent mzdy.

„Ja osobne som nedostal asi 300 eur, ktoré som si riadne odrobil. To je zhruba tretina môjho platu v čistom. Niektorí z kolegov nedostali 400 eur. Vo firme je už dlhšie ohlásené prepúšťanie, preto sa nikto otvorene vedeniu nesťažoval, no atmosféra medzi zamestnancami je zlá. Ľudia sa boja, “ povedal pre Korzár jeden z vodičov, ktorý nechcel byť menovaný z obavy, aby aj on neskončil na úrade práce.

Medzi zamestnancami sa hovorí, že v prvej fáze prepúšťania má odísť 20 ľudí.

O škrtoch sa dozvedeli z výplatnej pásky

Slová doplnil jeden z jeho kolegov, podľa ktorého sa o krátení miezd dozvedeli zamestnanci až z výplatných pások.

„K nim sme dostali nikým nepodpísané oznámenie o tom, čo nám poškrtali. Chápeme, že doba je ťažká, ale takýto postup je nespravodlivý. My sme nesedeli doma, ale riadne sme si všetko odrobili, preto sme peniaze mali dostať v plnej výške,“ posťažoval sa vodič.

Oznámenie doručené zamestnancom spomína napríklad škrty príplatku za najazdené kilometre na veľkokapacitnom autobuse či za znevýhodnené oblasti.

