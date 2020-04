Bartoš neplánuje naháňať Jágra. NHL je podľa neho jeden veľký biznis

Dlhoročná opora Košíc stále hráva, chce si ešte splniť jeden sen.

28. apr 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

KOŠICE. Peter Bartoš patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hokejovej extraligy. Odohral v nej viac než tisíc stretnutí a nazbieral takmer osemsto bodov. Bol pri prvom veľkom úspechu našej reprezentácie a okúsil najlepšiu ligu sveta.

Aj keď už martinskému rodákovi tiahne na päťdesiatku, stále aktívne hráva. Hráčsku kariéru však už odsunul na druhú koľaj, prednosť dostáva trénerstvo.

Po začiatkoch v HC Košice, kde predtým odohral jedenásť sezón, zamieril vlani do HK Dukla Ingema Michalovce, v ktorom spolu s Richardom Šechným, ďalšou legendou slovenského hokeja, robil asistenta Miroslavovi Chudému.

Vlani vás hokejový osud prvýkrát zavial do Michaloviec k extraligovému nováčikovi. Aká bola podľa vás táto, pre Duklu historická, sezóna?

„Hrou, výsledkami a umiestnením sme prekvapili všetkých. Predovšetkým sme však vďaka eufórii, ktorá v meste vládla, príjemne oživili slovenskú najvyššiu súťaž. Na náš štadión vždy chodilo veľa divákov, viackrát bolo vypredané a atmosféra bola výborná. Myslím si, že až na tú dlhú cestu, sa k nám súperi tešili.“

Okrem trénovania ste stále nastupovali aj za druholigový Bardejov. Ako ste to všetko stíhali?

„Keby som nedokázal skĺbiť svoje povinnosti, hrávať by som určite nechodil. Mám to už nastavené niekoľko rokov. Sobota bol pre mňa taký oddychový deň a zápasy v Bardejove som bral ako príjemné odreagovanie. Pomáhalo mi to. Aj tá cesta samého autom bola akýmsi relaxom.“

V septembri budete mať 47 rokov a stále brázdite klziská. Snažíte sa napodobniť legendárneho Jaromíra Jágra, ktorý je od vás o pol druha roka starší a tiež aktívne hráva?

„To nie, Jardo je len jeden. Hokej som hral celý život a mám ho rád. Kým mi zdravie dovolí, chcem ešte hrávať. So starými pánmi len tak korčuľovať by ma veľmi nebavilo, potrebujem mať v sebe adrenalín a chcem bojovať o víťazstvá. A chcem si ešte splniť jeden sen.“

A ten je aký?