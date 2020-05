Košice pred sto rokmi: Záhada lietajúcich kameňov konkurovala prešovskému strašidlu

Čo písali noviny pred sto rokmi.

3. máj 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

(Kvôli zachovaniu autenticity nechávame pôvodný pravopis novinových článkov.)

Záhada lietajúcich kameňov na Hviezdovej ulici

Košická konkurencia prešovskému strašidlu. Návšteva domu zasypávaného tajomnými kameňmi.

Včerajší všedný deň ma zaniesol do osobitého sveta košického huštáku. Krivé ulice, nízke domčeky, v prachu ulice sa hrajúce deti, menlivý obraz, ktorý sa zjavuje pred očami cudzinca, mi už boli známe. Mňa zaujímalo niečo úplne iné. Hľadal som tajuplný dom, ktorý je ustavične terčom padajúcich kameňov. Nedávno spôsobilo v Prešove veľký rozruch hádzanie kameňov z pivnice jedného domu priamo na okoloidúcich. Rozbehli veľké vyšetrovanie, no „páchateľa“ nenašli, aspoň sa o tom nepísalo.

Dnes už aj Košice majú podobný dom s rovnako čudesnými zjavmi. Ľudia ešte aj dnes veľa rozprávajú o záhade okolo domu č. 6 na Hviezdovej ulici (maď. Csillag utca, zaniknutá ulica v miestach dnešnej Floriánskej ulice). Svetlo sveta uzrelo mnoho fantastických príbehov. Moja zvedavosť ma zaniesla až k tomuto domu, aby som sa porozprával s jeho majiteľom. V malom „jednoposchodovom“ domčeku ma srdečne privítala postaršia pani, žena Štefana Szabóa. Je dcérou majiteľa domu Jána Kovácsa. Na moje otázky ohľadom vrhania kameňov odpovedala nasledovne:

V jedno utorňajšie popoludnie začali skrz rozbité okno padať na podlahu kamene o veľkosti orechov. Niekoľkí sme ihneď vybehli na ulicu, aby sme zistili príčinu. Najprv sme upodozrievali deti hrávajúce sa na ulici. Upozornili sme ich a ďalej sme sa už udalosťou nezapodievali. Ticho trvalo do stredy rána. Potom sa na naše veľké prekvapenie spustila na dom ešte väčšia spŕška skál ako v utorok. Ponáhľala som sa na políciu, odkiaľ prišli k domu traja detektívi, ktorí sami boli svedkami troch vrhov. Jeden z kameňov vzali z podlahy, vyniesli ho na ulicu a odhodili. Ako náhle sa policajti vrátili do domu, na veľké počudovanie všetkých, ten istý kameň opäť vletel na podlahu. Detektívi odišli, no upozornili nás, ak sa hádzanie bude opakovať, máme podať trestné oznámenie. Pokoj v dome opäť nemal dlhého trvania. Vo štvrtok ráno o pol ôsmej, z obvyklej južnej strany vletel na podlahu predsiene, ďalší kameň slušných rozmerov, ktorý ak niekoho zasiahne, dozaista spôsobí tragédiu. Podľa inštrukcií som šla celú vec nahlásiť na políciu. Kým som sa vrátila, rozbité boli už aj obe okná kuchyne. Vrhanie kameňov s menšími prestávkami sa dialo priamo pred našimi zrakmi. Kuriózne na veci bolo to, že keď sme vyšli von z domu, hádzanie ihneď ustalo.

Malý dom má deviatich obyvateľov. No kamene dopadali iba do predsiene vyvýšeného prízemia majiteľa domu. Najhroznejším dňom bol štvrtok, kedy kamene dopadali do domu, okrem obeda, bez prestávky.