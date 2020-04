Predsedom košického krajského súdu sa chcú stať štyria kandidáti

Po odchode mnohých sudcov sa pracuje podľa dodatku k rozvrhu práce.

29. apr 2020 o 0:00 Róbert Bejda

Šéfovať v tejto budove a súdom v pôsobnosti Krajského súdu Košice by chceli traja muži a jedna žena. (Zdroj: Ilustračné - Judita Čermáková)

KOŠICE. Ešte zrejme nikdy v jeho histórii neodišlo z Krajského súdu (KS) v Košiciach naraz toľko sudcov, ako v posledné marcové dni. Spolu sa ich funkcie vzdalo až 15. K 1. aprílu sa vzdal funkcie sudcu a teda aj stoličky predsedu i Imrich Volkai.

V reakcii na odliv sudcov sa o niekoľko dní vyjadril, že na KS hrozí personálny kolaps.

S odstupom vyše troch týždňov sme zisťovali, či k nemu skutočne došlo a kedy sa chod súdu a jeho personálne obsadenie vráti do stavu pred koncom marca.

Vzdal sa predseda i mnohí sudcovia

Prvé listy s oznámením o vzdaní sa funkcie sudcu boli prezidentke Zuzane Čaputovej doručené v piatok 27. marca.

Okrem Volkaia išlo o Juraja Sopoligu (KS KE), Vladimíra Kotusa (Okresný súd Košice II), Dianu Chlebovič Solčányovú (KS KE), Mariannu Hraboveckú (KS KE) a Andreja Kubinského (Okresný súd Kežmarok).

Sopoliga je bývalý podpredseda krajského súdu, prezident Združenia sudcov Slovenska a bývalý člen Súdnej rady, pôsobil ako sudca na civilnom úseku.

Kotus je bývalý predseda OS KE II, pôsobil ako sudca na civilnom úseku tohto súdu.

Solčányová a Hrabovecká boli sudkyne s rodinnou agendou.

Po víkende zaslali prezidentke podobné listy aj ďalší sudcovia KS KE.

V pondelok boli ich autormi Jozef Kuruc (civilný úsek), Milan Konček (civilný úsek), Viera Bodnárová (civilný úsek), Andrej Šalata (civilný úsek) a Ladislav Cakoci (civilný úsek).

V utorok zaslali listy Evžen Kelij (trestný úsek), Alexander Husivarga (civilný úsek), Zoltán Szalay (trestný úsek), Jozef Vanca (civilný úsek), Janka Kočišová (civilný úsek) a Mária Hlaváčová (civilný úsek).

Okrem sudcov KS KE sa funkcií vzdali aj Andrej Kubinský (Okresný súd Kežmarok, občianska agenda), Oľga Bitalová (Okresný súd Stará Ľubovňa, civilný úsek), Ľubica Nemcová (Okresný súd Košice-okolie, civilný úsek), Eliška Čonková (Okresný súd Trebišov, civilný úsek).

Obával sa kolapsu

V reakcii na správy v médiách Volkai vylúčil, že by hromadné vzdania sa funkcie sudcu súviseli s povolebnou zmenou vlády SR a chystanými opatreniami v justícii. Išlo podľa neho o dlhodobo plánovaný odchod sudcov do dôchodku.

Tvrdí, že vedenie KS vlani i v tomto roku opakovane informovalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, že z celkového počtu 66 sudcov až 31 dovŕšilo dôchodkový vek a v prípade ich odchodu môže dôjsť k personálnemu kolapsu súdu.

„Vedenie KS v Košiciach vzhľadom na potrebu zabezpečenia výkonu súdnictva požiadalo konkrétnych sudcov, aby zotrvali vo svojich funkciách aspoň do 31. decembra 2019, resp. do 31. marca 2020. Od začiatku roka do konca marca sa z celkového počtu 31 sudcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, vzdalo funkcie až 18 sudcov a toto číslo ešte nemusí byť konečné," pokračoval predseda KS v Košiciach.

Podľa neho, ak nedôjde k určeniu a obsadeniu voľných miest, vedenie KS v Košiciach nebude schopné zabezpečiť plynulý výkon súdnictva v odvolacom konaní.

Štyria kandidáti

Na neobsadené voľné miesto predsedu KS v Košiciach je vypísané výberové konanie. Vyhlásil ho ešte 19. marca vtedajší minister Gábor Gál (Most-Híd). Dôvodom bol fakt, že Volkaiovi by sa skončilo funkčné obdobie 30. júna.

Žiadosti s prihláškami záujemcov o tento post očakávali na ministerstve do štvrtka 23. apríla.

V piatok ešte stránka ministerstva neinformovala o žiadnom kandidátovi.

Keďže v pondelok tam boli evidovaní štyria, všetci zrejme poslali prihlášku na poslednú chvíľu.