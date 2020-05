Astrofotograf: Snímka nemá byť krásna, ale fyzikálne korektná

Fotky Košičana Tomáša Slovinského už dvakrát vybrala NASA ako snímku dňa.

3. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Košičan TOMÁŠ SLOVINSKÝ hviezdy miluje príliš a to, aby sa bál tmy. Už ako dieťa sa díval hore a premýšľal, čo sa vo hviezdach všetko ukrýva. Jedného dňa namieril objektív starej zrkadlovky na nočnú oblohu a to, čo uvidel, ho dostalo. Rýchlo zistil, aká krása ľuďom uchádza a tiež to, že technika toho na oblohe môže zachytiť omnoho viac než ľudské oko. Dnes je už astronómia jeho životom. Okrem toho, že ju študuje v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, je tiež jej popularizátorom, prevádzkovateľom prenosného planetária, prednášajúcim i prispievateľom do vedecko-technického magazínu. Fotografovanie nočnej oblohy je však jeho najväčšou vášňou. Nedávno bol ocenený aj známym úradom pre letectvo a vesmír - NASA, ktorá dve z jeho fotografií vybrala a uverejnila na svojej stránke ako astronomické snímky dňa.

Astronómii sa venujete nielen ako fotograf, ale prevádzkujte aj prenosné planetárium a prednášate o nej. Venujete sa tomu teda aj po odbornej stránke?

- To nie, skôr popularizácii astronómie. Ono byť astronómom nie je vôbec jednoduché a na Slovensku nie je taká škola, po ktorej by sa človek mohol brať za astronóma. Skôr som popularizátor astronómie, čiže mojou úlohou nie je pracovať na nejakom výskume v observatóriu, ale písať o tom, približovať ľuďom to, čo vidíme na nočnej oblohe, čo nás čaká.

Fotografovanie vesmíru je dosť špecifické. Ak chce astrofotograf urobiť dobrý záber, zrejme nemôže len tak kedykoľvek a kdekoľvek namieriť objektív na oblohu. Predpokladám, že výber lokality, čas i počasie budú zohrávať veľkú úlohu. Ako dlho sa na jednu takú akciu musíte pripravovať? A čo všetko taká príprava na fotenie obnáša?

- Opísali ste to celkom dobre, najdôležitejšia je asi tá príprava snímky. Ako hovoríte, len tak niekde prísť a namieriť fotoaparát, to človek asi nezachytí niečo zaujímavé. Dôležitá je určite predpoveď počasia či nejaký úkaz, ktorý nás čaká, ako bol teraz meteorický roj Lyridy. Človek musí vedieť, kde sa pozerať, kedy sa pozerať, vedieť kam vycestovať, pretože svetelné znečistenie, taký už dosť známy neželaný fenomén, značne ovplyvňuje kvalitu oblohy. Čiže dobré je vybrať aj vhodnú lokalitu a tiež peknú kompozíciu.

Prípravy niekedy trvajú aj pár dní, kým si človek vytvorí nejaký plán, kompozíciu celej tej fotografie. Niekedy to prekazí počasie a potom tie dni plánovania sú úplne zbytočné. Ale niekedy sa zadarí, napríklad tento meteorický roj sa podaril aj počasím, aj svetelnými podmienkami. Takže šťastie praje pripraveným.

Pri fotografovaní nočnej oblohy sa asi veľa nevyspíte. Nejde samozrejme len o to samotné čakanie na úkaz, aj tie snímky môžu vznikať napríklad aj niekoľko hodín, ba aj dní. Koľko času teda musíte tráviť vonku, kým vznikne jedna dobrá fotografia?