Mesto posiela výmery dane bez šekov. Pokladňa na magistráte nefunguje

Niektorým Košičanom to prekáža, radnica odporúča platbu cez internet.

29. apr 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Pokladňa by sa mohla otvoriť na budúci týždeň. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Korzáru sa ozval nespokojný obyvateľ, ktorý dostal od košického magistrátu výmer na zaplatenie dane z nehnuteľností. Ten však neobsahoval šek ako obvykle.

„Keď som to chcel zaplatiť na magistráte, narazil som na problém. Pokladňa je totiž zatvorená, musel som sa otočiť. No na rozdiel od magistrátu v našej mestskej časti sa normálne dajú zaplatiť poplatky,“ opísal situáciu dôchodca z mestskej časti Krásna.

„Úhradou na pošte by ma to stálo 3,6 eura a navyše by som musel vypisovať celý ten šek,“ sťažuje sa.

Ľudia sa pošte vyhýbajú

Referát daní a poplatkov magistrátu mesta informoval, že ľudia sa na nich v týchto dňoch často obracajú s otázkami súvisiacimi s výmermi a ich prevzatím.

„Šeky k daniam sme tento rok neposielali práve kvôli tomu, že keď boli v štyroch splátkach, ľudia chceli zaplatiť naraz a šeky poputovali do koša. Prišli zaplatiť na magistrát alebo zaplatili prevodným príkazom. Druhý dôvod je ten, že v dobe koronavírusu aj tak ľudia nechcú chodiť na poštu,“ vysvetľuje vedúca referátu Tatiana Moleková.

„Preto roznášame výmery našimi doručovateľmi a šek by museli aj tak ísť zaplatiť na poštu. Odporúčame im preto zaplatiť prevodným príkazom cez internet banking z pohodlia domova.“

Mnohým dôchodcom internet nevyhovuje

To však niektorí dôchodcovia nevedia.