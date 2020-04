Umelecký kováč zostrojil Covid-búdku na testovanie pacientov

Má v sebe zabudované gumené rukavice a celá sa dá dezinfikovať.

KOŠICE. Prototyp prenosnej búdky na testovanie pacientov podozrivých na ochorenie Covid-19 vyrobil v týchto dňoch vo svojej košickej dielni známy umelecký kováč Vladimír Eperješi.

Takzvaná Covid-búdka je vyrobená z ocele a plexiskla, jej súčasťou sú zabudované špeciálne gumené rukavice.

Zdravotník, ktorý by z nej odoberal vzorky z nosa a hrdla pacienta, by tak bol viac chránený a celý proces by mohol byť efektívnejší.

"Je to praktická vec, ktorá v tejto dobe môže výrazne pomôcť ľuďom, ktorí sú v prvej línii v boji s koronavírusom. Mala by zabezpečiť, aby tie odbery boli bezpečnejšie, rýchlejšie a lacnejšie," priblížil Eperješi.

Dar štátu

Búdka má rozmery meter krát meter a výšku 2,2 metra. Kováč známy svojimi originálnymi výtvormi sa chce spojiť s ústredným krízovým štábom a ponúknuť ju na otestovanie, napríklad pri odberoch v rómskych osadách.

"Toto je prvý prototyp. Chcem to darovať štátu alebo štátnej organizácii, ktorá by mi možno ešte pomohla vylepšiť to, pretože ja som technicky zdatný, ale nie som infektológ, čiže ešte možno nejaké veci doladiť," povedal Eperješi.

Odberná búdka pritom podľa neho spĺňa to, aby sa dala ľahko spolu s rukavicami dezinfikovať.

Eperješi je tvorcom mnohých originálnych diel z kovu vrátane sedemmetrového draka chrliaceho oheň a paru na vrchole Chopka.