Košice vyčlenili z rozpočtu dva milióny eur na dostavbu futbalovej arény

Dosť bude len na ukončenie prvej etapy.

29. apr 2020 o 16:39 TASR

KOŠICE. Mesto Košice dvomi miliónmi eur zo svojho rozpočtu dofinancuje ukončenie stavebnej časti prvej etapy projektu Košická futbalová aréna (KFA).

Súvisiaci článok Košiciam chýba na dostavbu futbalovej arény 5 miliónov. Vláda nedá, zväz nemá Čítajte

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) to schválilo na svojom stredajšom neplánovanom zasadnutí.

„Je to na úkor niektorých iných položiek v rozpočte, ale bolo to rozumné a logické riešenie, stavebne dokončiť túto časť. Budeme môcť pristúpiť k tomu, že na konci augusta bude táto časť dokončená, termín skolaudovania je október," povedal viceprimátor a predseda predstavenstva spoločnosti KFA Marcel Gibóda (nezávislý).

Oslovia FC Košice

Na to, aby sa na KFA mohli uskutočňovať futbalové zápasy, budú potrebné ďalšie financie, ktoré súvisia s jej samotným sprevádzkovaním.

Súvisiaci článok V Košickej futbalovej aréne bude miesto pre fanúšika jedno z najlacnejších na Slovensku Čítajte

Poslanci preto zároveň poverili primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) a Gibódu hľadaním dodatočných, aj externých zdrojov a partnerov potrebných na dofinancovanie projektu v celku, alebo po funkčných častiach.

Gibóda dodal, že ako prvých plánujú osloviť FC Košice.

„Jedna vec sú tieto financie na dofinancovanie, ďalšia vec budú financie na reálne spustenie arény a tretia budú financie na každoročné dotovanie tohto projektu, pretože nikde na Slovensku nefunguje na vyrovnanom rozpočte a všade musí byť dotovaný," doplnil.

5 miliónov eur na dokončenie

Aj vzhľadom na koronakrízu nepredpokladá, že by na KFA z tohtoročného mestského rozpočtu vyčlenili ďalšie peniaze.

Na celkovú dostavbu je potrebných ešte päť miliónov eur.

„V spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) budeme na jednotlivých ministerstvách a vláde SR lobovať za to, aby sme ich získali," povedal s tým, že ďalších spolu 1,6 milióna eur bude potrebných na vybavenie celej KFA.

Začiatok stavebných prác na prvej z troch etáp KFA oznámilo vtedajšie vedenie mesta 29. októbra 2018.

Prvá etapa mala byť pôvodne hotová do konca minulého roka. Ak by podľa Gibódu MsZ neodobrilo dofinancovanie na jej stavebné ukončenie, museli by ju zakonzervovať, čo by stálo minimálne 1,3 milióna eur.