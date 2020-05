Na východe vyvíjajú pľúcne ventilátory, licenciu by chceli aj Američania

Preverili ich pri SARS. Zo šiestich ventilovaných prežili bez následkov piati.

4. máj 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Na Slovensku začiatkom marca diagnostikovali prvého pacienta s ochorením Covid-19. O umelej pľúcnej ventilácii sa začalo hovoriť a písať všade.

Aj laik vedel, že ich máme na Slovensku príliš málo, že je to jeden z prístrojov, ktorý dokáže človeka s poškodenými pľúcami, napríklad koronavírusom, stiahnuť hrobárovi z lopaty a aj to, že teraz musíme byť disciplinovaní, lebo to, ako zvládneme koronavírus, stojí a padá na dostatku pľúcnych ventilácií.

Bolo to v čase, keď prognostici predpovedali v peaku desiatky tisíc nakazených.

Profesor VILIAM DONIČ z košickej Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ vtedy v mimoriadnych reláciách a na tlačových konferenciách predstavoval unikátny viachladinový pľúcny ventilátor. Verejnosť sa vtedy prvýkrát dozvedela, že Slovensko je jednotkou vo vývoji pľúcnych ventilátorov a že výskum u nás prebieha dlhé roky. Dokážeme ich vymyslieť aj vyrobiť, no aj napriek tomu nakupujeme drahé prístroje zo zahraničia.

Krátko nato prišla pre slovenských vedcov ďalšia rana. Slovenská výskumná agentúra im neschválila grant na vylepšenie už existujúcich pľúcnych ventilácií, stalo sa to pre niekoľko formalít.

Profesor Donič v rozhovore vysvetľuje dôvody aj príčiny tohto rozhodnutia, spomína aj to, že „naše“ pľúcne ventilátory zachraňovali počas epidémie SARS nielen Slovákov.

O výskume umelých pľúcnych ventilácií na UPJŠ sa hovorí ako o jedinečnom. V čom je váš výskum iný?

- Na LF UPJŠ v Košiciach vznikla skupina, ktorá sa volá VYMUVEP - Výskum pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie. Vznikla dávno, nie teraz. Výsledkom jej práce bolo vyvinutie najpokročilejšej pľúcnej ventilácie na svete. Ide o viachladinovú pľúcnu ventiláciu.

Čo to znamená? Čo robí viachladinová pľúcna ventilácia inak ako štandardné prístroje?

- Má nový ventilačný režim. Ten umožňuje dopraviť do krvi trikrát viac kyslíka cez vírusom poškodené pľúca, ako všetky doterajšie známe metódy. Autorom tejto metódy je docent Pavol Török, ktorý je zamestnancom lekárskej fakulty a zároveň emeritným prednostom Kliniky Anestéziológie a Intenzívnej medicíny VUSCH, a. s., a LF UPJŠ v Košiciach. S týmto nápadom prišiel ešte pred pätnástimi rokmi. Postupne sa jeho vylepšenie implementovalo do ventilátorov, ktoré vyrábala Chirana Medical, a. s., Stará Turá.

Teda Chirana Stará Turá už v minulosti vyrábala tento viachladinový ventilátor?