Košická župa bude mať vlastné hmotné rezervy

Bude nakupovať a predávať ochranné pomôcky zdravotníkom aj obyvateľom.

30. apr 2020 o 11:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Technické problémy sprevádzali začiatok rokovania zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

To sa uskutočnilo premiérovo formou videokonferencie. Prenos sa podarilo úradu kvôli problémom so zapojením jednotlivých krajských poslancov spojazdniť až švrťhodinu po avizovanom začiatku.

Podľa úradu išlo o testovacie zasadnutie, obsahom programu bolo preto iba niekoľko neodkladných bodov na odskúšanie rokovania prostredníctvom videokonferencie.

Nová legislatíva v súvislosti s koronavírusom zo začiatku apríla umožňuje samosprávam rokovať prostredníctvom videokonferencie alebo iným vhodným spôsobom prostriedkami komunikačnej technológie.

Kraj pripravil technické a organizačné riešenie pre videokonferenciu a online hlasovanie všetkých 57 krajských poslancov. Zapojilo sa doň 54 poslancov.

Nakupovať a predávať

Najdôležitejším predmetom rokovania bola zmena obchodnej spoločnosti ORID na Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, ktoré budú vedieť v čase aktuálnej pandémie poskytovať ochranné pomôcky lekárom aj obyvateľom kraja.

Poslanci schválili poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci v celkovej výške 1 500 000 eur pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja so splatnosťou návratnej bezúročnej výpomoci do konca roka 2022.

Jaroslav Hlinka (nezávislý) sa pýtal, ako sa kraju vrátia peniaze: „Bude to ťažké, aby vrátili 1,5 milióna eur a zároveň si zarobili na svoju prevádzku."

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) vysvetľoval, že krajské hmotné rezervy žiadne prevádzkové náklady mať nebudú.

„Budú to zabezpečovať úradníci kraja. Ide o to, aby sme zväčšili dostupnosť prostriedkov pre zdravotníkov i obyvateľov, v menších počtoch je problém nakúpiť, vo väčšom je to za výhodnejšiu cenu. Nikto nechce na tom zarábať, ani prijímať ďalších ľudí. Nakúpime vo väčšom a budú môcť od nás nakúpiť. Ide o to rozšíriť ponuku a dostupnosť.“

Kraj chce podľa neho vysúťažiť rámcové zmluvy podľa toho, aké budú požiadavky zdravotníckych zariadení.

„Nemal by byť kvôli tomu dopad na výdavkovej časti nášho rozpočtu,“ tvrdí Trnka.

Bez nových zamestnancov

Konateľkou Hmotných rezerv KSK bude Jarmila Zvarová z Úradu KSK.

Spoločnosť ORID, ktorej jediným spoločníkom je KSK, dosiaľ nevykonávala žiadnu činnosť a nemala žiadnych zamestnancov.



Krajské zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie informáciu o opatreniach vykonaných v súvislosti so šírením Covid-19.

Podľa Trnku prijal kraj včasné opatrenia a to aj predtým, než ich začal zavádzať štát z národnej úrovne.

V rámci ním prijatého rozpočtového opatrenia kraj vyčlenil viac ako tri milióny eur.

Tie sú určené najmä na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, nákup testov a prípravu a zabezpečenie karanténnych zariadení.