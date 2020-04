Košické mestské časti dostanú menej peňazí. Polačekove predstavy sa však nenaplnili

KOŠICE. Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) upravilo model škrtania financií z podielových daní pre mestské časti (MČ) z dôvodu koronakrízy, bude úmerné výpadku mesta.

Poslanci tak neakceptovali úsporné opatrenia primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý), ktoré im oznámil začiatkom mesiaca.

Rozhodli o tom poslanci na stredajšom rokovaní.

Na základe poslaneckého návrhu bude dočasné viazanie podielu dane z príjmov fyzických osôb pre košické MČ priamo úmerné reálnemu výpadku takýchto príjmov pre mesto Košice za daný mesiac.

Hlinka: Primátor nám peniaze krátil predčasne

"V rámci solidarity uznávame a hlásime sa k tomu, že každý v tomto štáte a v tejto spoločnosti musí prispieť k fungovaniu štátu, ekonomiky, ale aj samosprávy," povedal mestský poslanec a starosta MČ Juh Jaroslav Hlinka (nezávislý) s tým, že ku kráteniu má po novom dôjsť vtedy, ak na účet mesta príde z podielových daní menej peňazí.

"Keď im dôjde v mesiaci máj menej napríklad o šesť alebo o desať percent, tak o toľko nám budú tieto bonusy krátiť. Aby to bolo spravodlivé, solidárne, ale aj transparentné," dodal.

Podľa jeho slov mesto dostalo za prvé štyri mesiace tohto roka z podielových daní oproti prognózam viac o 1,4 milióna eur.

"Došlo k tomu, že primátor mesta realizoval podľa môjho názoru to krátenie neoprávnene, na účty MČ bolo zaslaných o 15 percent menej. Doteraz na to nebol dôvod, primátor to urobil predčasne," uviedol.

Starostovia kritizovali postup primátora

Starostovia najväčších MČ otvoreným listom kritizovali postup primátora pri škrtaní financií, ktorý im oznámil 6. apríla.

Podľa Polačeka malo dôjsť v apríli k zníženiu schváleného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre MČ o 15 percent z jednej dvanástiny schváleného rozpočtu, v máji to malo byť 20 percent a v júni 25 percent.

Úsporné opatrenia mesta týkajúce sa MČ mali dočasným znížením podielových daní v uvedených mesiacoch predstavovať 600 000 eur a na účelových dotáciách na rozvojové aktivity pre nich chcelo mesto ušetriť jeden milión eur.

Polaček: Beriem na vedomie

Primátor kritiku odmietol. Ako povedal, stredajšie rozhodnutie poslancov berie na vedomie.

"Hoci celý svet chápe, že je potrebné hľadať úsporné riešenia, starostovia MČ idú opačným smerom," reagoval.

Poslanci zároveň zrušili avizované zníženie účelových finančných prostriedkov pre zariadenia s celomestskou pôsobnosťou.

V MČ Staré Mesto ide o Mestskú krytú plaváreň a v MČ Juh sú to Športovo-zábavný areál, Spoločensko-relaxačné centrum a Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej ulici.