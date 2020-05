Štochl: Vždy som hral v tímoch, od ktorých sa tituly očakávali

Hádzanársku legendu teší, že sa nechal zlanáriť do Košíc.

2. máj 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. V najvyššej súťaži hádzanárov môžu mať od nasledujúcej sezóny Košice dvojnásobné zastúpenie.

Po tíme Crows by sa v Slovnaft Handball Extralige mohlo predstaviť družstvo HŠK ŠG Košice, ktoré patrilo k hlavným kandidátom na postup z I. ligy v predčasne ukončenom súťažnom ročníku.

Zverenci trénera Martina Liptáka čakajú na rozhodnutie zväzu ohľadom ich prihlášky do extraligy.

V tíme pôsobia hráči s bohatými skúsenosťami ako Tumidalský, Pekár, Popčák, ktorí sú doplnení mladými chlapcami.

Tých má na starosti bývalá brankárska legenda Richard Štochl, ktorý pôsobí aj vo funkcii vedúceho družstva.

Od Liptáka sa chce naučiť čo najviac

Bývalý vynikajúci reprezentačný brankár sa od Liptáka priúča trénerskému remeslu.

„Pre mňa je to obrovská skúsenosť byť spolu s ním na lavičke či už v pozícii asistenta, alebo vedúceho družstva. Dáva mi to veľmi veľa, keď ho sledujem aj na tréningoch a chcel by som sa od neho naučiť čo najviac,“ povedal pre Korzár Richard Štochl, ktorý je rád, že sa mu podarilo spolu so šéfom klubu zlanáriť trénera takého kalibru.