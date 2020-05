Regionálny futbal je v stave spred roka. Reorganizácia zatiaľ platí

Predseda VsFZ hovorí o termínoch, kluboch, pomoci aj nákladoch.

3. máj 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Špecifická situácia si vyžaduje špecifický prístup.

V máji už mala byť futbalová sezóna 2019/20 v plnom prúde. Avšak všetko je inak.

Priaznivcov regionálneho futbalu, jednotlivé kluby od tretej ligy nižšie i zväzových predstaviteľov už momentálne zamestnávajú myšlienky týkajúce sa prípravy nasledujúceho ročníka.

Zaujíma ich predovšetkým otázka, či sa ho podarí odštartovať načas.

Možno budú hrať aj vo februári

„Nový ročník 2020/21 budeme pripravovať tak ako zvyčajne, so začiatkom 26. júla, resp. 2. augusta. V prípade, ak to nebude možné, budeme reagovať posunutím začiatku súťaží na termín, ktorý nám oznámia štátne orgány,“ poznamenal predseda Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) Richard Havrilla.

Anulovaním predchádzajúcej sezóny sa podľa jeho slov dostali späť do stavu z 2. júla 2019, keď mali uzavreté súťaže pre tento ročník.

Kluby teraz budú podávať prihlášky do tej istej súťaže, v akej boli k tomuto dátumu. Termín na to majú do 16. júna.

Zväz je podľa Havrillu pripravený aj na to, že nová sezóna odštartuje neskôr, napríklad až v septembri.

V takom prípade by však nešlo o extrémne zhustenú jeseň. Riešilo by sa to skorším štartom jarnej časti.

„Hrať v stredu je pre amatérov krajné riešenie. Vďaka podpore štátu, Slovenského futbalového zväzu, samosprávnych krajov a miest mame v našom regióne dostatočný počet umelých trávnikov, na ktorých môžeme odohrať niekoľko súťažných kôl počas februára i marca. Tak, aby sme dohnali prípadnú termínovú stratu,“ skonštatoval.

Ak sa niekto neprihlási, súťaž doplnia

Alfou a omegou celého procesu sú kluby.