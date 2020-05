Reprezentant Patrik Koch odchádza z Košíc

Hokejový obranca posilní tím Vítkovíc.

2. máj 2020 o 13:18 TASR

KOŠICE, OSTRAVA. Slovenský hokejový obranca Patrik Koch bude v sezóne 2020/2021 pôsobiť v HC Vítkovice.

Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

Pre 23-ročného obrancu ide o návrat do Česka po troch sezónach, ktoré strávil v HC Košice.

"Je to veľmi talentovaný hráč, poznám ho z môjho pôsobenia v Košiciach. Jeho výkony majú stúpajúcu tendenciu a teraz nastal ideálny čas na to, aby zmenil prostredie. Viem, že už v minulej sezóne bol o neho záujem z viacerých klubov a pre Košice bol vtedy malý zázrak, že ho udržali. Verím, že by sa mu u nás mohlo dariť," uviedol športový manažér HC Vítkovice Roman Šimíček pre klubovú stránku.

Koch odohral v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 51 zápasov, v ktorých získal 13 kanadských bodov za asistencie a 13 kladných bodov v tabuľke +/-.

Osobné bodové maximum si vytvoril v ročníku 2018/2019, keď nazbieral celkovo 18 bodov za 4 góly a 14 asistencií, ku ktorým pridal aj 19 plusových bodov.

V roku 2019 reprezentoval SR na domácich MS.

V minulosti už pôsobil aj v Česku, mládežnícke sezóny strávil v Komete Brno.

V jej drese okúsil aj českú extraligu, v ktorej má zatiaľ na konte 8 štartov bez bodového zápisu.