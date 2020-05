Odborár čaká vlnu prepúšťania. Zamestnancom radí, na čo nezabudnúť

Firmy sa podľa neho do štátnej pomoci nehrnú.

4. máj 2020 o 0:00 Michal Lendel

Na úradoch práce v Košiciach a v Humennom nahlásili v apríli traja zamestnávatelia hromadné prepúšťania. V ohrození je zatiaľ viac ako 800 zamestnancov. Predák Odborového zväzu (OZ) KOVO JOZEF BALICA, ktorý má na starosti odbory vo vyše 60 podnikoch v Prešovskom a Košickom kraji, predpokladá, že v dohľadnom čase pristúpia k podobnému riešeniu dôsledkov koronakrízy aj ďalší zamestnávatelia. Zamestnancov upozorňuje, čo by mali vedieť, ak sa ocitnú na zozname prepustených.

Jedným z negatívnych dôsledkov šírenia koronavírusu, ktorý výrazným spôsobom paralyzoval život aj na Slovensku, je prepúšťanie. Ozývajú sa odborárom zamestnanci? Ako hodnotíte, čo sa aktuálne deje?

- V súčasnosti rezonuje medzi zamestnancami obava zo straty zamestnania pre koronakrízu. Niektorí sa nám ozývajú a žiadajú poradiť. To, čo sledujeme v súčasnosti, by som neprirovnával k hospodárskej kríze z roku 2008 alebo dokonca kríze zo začiatku 20. storočia, ako to uvádzajú niektorí odborníci. Súčasnú krízu totiž nespôsobili trhy, ale vyplynula ako dôsledok šírenia nákazy Covid-19. Časť podnikov musela ostať zatvorená, ďalšie firmy pracujú v obmedzenom režime. To je samozrejme v poriadku, pretože ekonomika či financie nemôžu byť na prvom mieste pred zdravím a životmi ľudí.

Myslím si, že najlepšie je riešiť situáciu prostredníctvom sociálneho dialógu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. To znamená, vzájomne sa rozprávať o možnostiach riešenia. Nie je správne, ak zamestnávateľ tvrdou rukou určuje jednostranné riešenia a pokiaľ mu to nebude vychádzať, začne škrtať mzdy alebo rozdávať výpovede. Je to najjednoduchšie, ale aj najhoršie riešenie.

Čo teda môžu firmy robiť, aby na jednej strane prežili a na druhej neprepúšťali?

- Zo strany Európskej únie i štátu je tu niekoľko nástrojov na preklenutie súčasného nepriaznivého obdobia. My, odborári, nabádame zamestnávateľov, aby sa uchádzali o ponúkané peniaze, ktoré môžu v podnikoch využiť na záchranu pracovných miest. Avšak podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, sa do toho firmy nehrnú.

Viete prečo?

- Môžeme sa iba domnievať. Predpokladám, že ak sa chce súkromník uchádzať o peniaze z verejných zdrojov, musí odkryť svoje hospodárenie. To môže byť pre niektorých podnikateľov problémom.