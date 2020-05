Prevádzky v Košiciach sa na otvorenie zväčša nestihli pripraviť

Taxikárov zákazníci nevyhľadávajú, magistrát nechal ľudí čakať hodiny v rade.

6. máj 2020 o 14:17 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Vzhľadom na dobrý vývoj v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 sa od stredy spojili fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok.

Otvorené je krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, ako aj kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby a môžu sa konať bohoslužby či svadby.

Otvorené môžu byť už aj obchody a služby bez obmedzenia rozlohy, vonkajšie terasy verejného stravovania, rehabilitačné služby, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Nie všetci však stihli na narýchlo uvoľnené opatrenia promptne zareagovať.

Mamu s dvoma deťmi v taxíku neodvezie

Taxikári sa síce pripravili, no dopyt po ich službách zatiaľ stagnuje.

„Pomaly začíname, no nie je to jednoduché. Nejazdil som šesť týždňov. Konečne sú opatrenia voľnejšie, no za tri hodiny som mal jedného zákazníka. Ľudia si odvykli, nevolajú. Dnes robia len dve autá. Pripravení sme, po každom zákazníkovi dezinfikujem. Namontovali sme fólie, tie vymysleli, musíme jazdiť opatrne, aby náhodou nedošlo k žiadnej nehode. Počul som už aj vyjadrenia, že by sa mohol niekto pri kolízii pridusiť, ale viete, ak si dáme plexisklo napevno, tak nepohneme sedadlom,“ vraví taxikár Igor.

Dodáva, že je síce rád, že si konečne zarobí, no musí počkať, kým sa ľudia adaptujú.

„Ja robím, čo sa dá, dezinfikujem kľučky, sedadlá. No ak mi príde napríklad mama s dvoma deťmi a ja môžem zobrať do taxíka maximálne dvoch ľudí, majú problém. Buď ich neodveziem alebo si zoberú ešte jeden taxík a zaplatia za dve jazdy. Tiež tomu nerozumiem, ale také sú pokyny. Zákazník pri mne sedieť nemôže,“ uzavrel taxikár.

Knižnicu otvoria o týždeň, čakajú na tisíce kníh

Otvorená zatiaľ nie je, hoci môže byť, ani Štátna vedecká knižnica. Pripravujú sa, aby mohli nabehnúť na oklieštenú prevádzku.

„Pripravujeme otvorenie. Ak sa večer povie, že niečo bude otvorené, to ešte neznamená, že to tak bude. My sa musíme pripraviť. Na budúci týždeň, od stredy, by sme chceli otvoriť výpožičky kníh a ich vrátenie. Otvorené nebudú študovne, ani sprístupnené verejné počítače,“ hovorí riaditeľka knižnice Darina Kožuchová.

Zdôrazňuje, že museli kúpiť plexisklá, zabezpečujú hygienu, v knižnici sa nesmú tvoriť rady.

